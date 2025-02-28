https://ria.ru/20250228/zheleznodorozhnyymostkrasnoyarsk-2002300712.html
"Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей
"Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей - РИА Новости, 28.02.2025
"Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей
Первый железнодорожный мост через Енисей построили в Красноярске более ста лет назад. Сооружение стало частью Транссибирской магистрали и символом развития города. Какие уникальные технологии использовали при строительстве моста и за что ему присудили Гран-при на Всемирной выставке в Париже?
2025-02-28T18:00:00+03:00
2025-02-28T18:00:00+03:00
2025-02-28T18:31:00+03:00
обогнавшие время
красноярск
россия
архитектура
железная дорога
транссибирская магистраль
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002294415_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a1a11f5e6ae49b6b49efdc80a2e20d49.jpg
"Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей
Первый железнодорожный мост через Енисей построили в Красноярске более ста лет назад. Сооружение стало частью Транссибирской магистрали и символом развития города. Какие уникальные технологии использовали при строительстве моста и за что ему присудили Гран-при на Всемирной выставке в Париже?
audio/mpeg
"Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей
Первый железнодорожный мост через Енисей построили в Красноярске более ста лет назад. Сооружение стало частью Транссибирской магистрали и символом развития города. Какие уникальные технологии использовали при строительстве моста и за что ему присудили Гран-при на Всемирной выставке в Париже?
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Увидеть, как строили железнодорожный мост через Енисей, вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время" в RuStore.Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
красноярск
россия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002294415_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_6fd71e42b225296a4d44def6a6d4ad9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, россия, архитектура, железная дорога, транссибирская магистраль, президентский фонд культурных инициатив, аудио, сибирский федеральный университет, технологии, париж, союз архитекторов россии
Обогнавшие время, Красноярск, Россия, Архитектура, Железная дорога, Транссибирская магистраль, Президентский фонд культурных инициатив, Сибирский федеральный университет, Технологии, Париж, Союз архитекторов России
"Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей
Первый железнодорожный мост через Енисей построили в Красноярске более ста лет назад. Сооружение стало частью Транссибирской магистрали и символом развития города. Какие уникальные технологии использовали при строительстве моста и за что ему присудили Гран-при на Всемирной выставке в Париже?