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"Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей

"Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей - РИА Новости, 28.02.2025

"Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей

Первый железнодорожный мост через Енисей построили в Красноярске более ста лет назад. Сооружение стало частью Транссибирской магистрали и символом развития города. Какие уникальные технологии использовали при строительстве моста и за что ему присудили Гран-при на Всемирной выставке в Париже?

2025-02-28T18:00:00+03:00

2025-02-28T18:00:00+03:00

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обогнавшие время

красноярск

россия

архитектура

железная дорога

транссибирская магистраль

президентский фонд культурных инициатив

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"Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей Первый железнодорожный мост через Енисей построили в Красноярске более ста лет назад. Сооружение стало частью Транссибирской магистрали и символом развития города. Какие уникальные технологии использовали при строительстве моста и за что ему присудили Гран-при на Всемирной выставке в Париже? audio/mpeg

"Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей Первый железнодорожный мост через Енисей построили в Красноярске более ста лет назад. Сооружение стало частью Транссибирской магистрали и символом развития города. Какие уникальные технологии использовали при строительстве моста и за что ему присудили Гран-при на Всемирной выставке в Париже? audio/mpeg

Эксперты эпизода:Увидеть, как строили железнодорожный мост через Енисей, вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время" в RuStore.Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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