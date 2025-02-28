https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002371510.html

Американский сенатор отказался видеть Зеленского деловым партнером

Американский сенатор отказался видеть Зеленского деловым партнером - РИА Новости, 28.02.2025

Американский сенатор отказался видеть Зеленского деловым партнером

Американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее выступал активным сторонником Владимира Зеленского и поддерживал военную помощь Украине, признался, что после... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T23:08:00+03:00

2025-02-28T23:08:00+03:00

2025-02-28T23:08:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001797628_375:388:3072:1905_1920x0_80_0_0_1217629f05ff3f956c2073efc216fb15.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее выступал активным сторонником Владимира Зеленского и поддерживал военную помощь Украине, признался, что после перепалки в Белом доме больше не хотел бы видеть Зеленского в качестве своего "делового партнера". "Большинство американцев, ставших свидетелями того, что они увидели сегодня, не хотели бы иметь Зеленского в качестве делового партнера, включая меня", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Грэм* раскритиковал Зеленского за его поведение в Белом доме и подчеркнул, что всё, над чем многие работали, пытаясь наладить новые отношения между Соединенными Штатами и Украиной, было "полностью уничтожено".* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002370992.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский