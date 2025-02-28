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Американский сенатор отказался видеть Зеленского деловым партнером
Американский сенатор отказался видеть Зеленского деловым партнером - РИА Новости, 28.02.2025
Американский сенатор отказался видеть Зеленского деловым партнером
Американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее выступал активным сторонником Владимира Зеленского и поддерживал военную помощь Украине, признался, что после... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:08:00+03:00
2025-02-28T23:08:00+03:00
2025-02-28T23:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее выступал активным сторонником Владимира Зеленского и поддерживал военную помощь Украине, признался, что после перепалки в Белом доме больше не хотел бы видеть Зеленского в качестве своего "делового партнера". "Большинство американцев, ставших свидетелями того, что они увидели сегодня, не хотели бы иметь Зеленского в качестве делового партнера, включая меня", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Грэм* раскритиковал Зеленского за его поведение в Белом доме и подчеркнул, что всё, над чем многие работали, пытаясь наладить новые отношения между Соединенными Штатами и Украиной, было "полностью уничтожено".* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Американский сенатор отказался видеть Зеленского деловым партнером
Сенатор Грэм заявил, что больше не хотел бы видеть Зеленского деловым партнером