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Сенатор призвал Зеленского к публичным извинениям после перепалки с Трампом - РИА Новости, 28.02.2025
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22:58 28.02.2025 (обновлено: 23:10 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002370252.html
Сенатор призвал Зеленского к публичным извинениям после перепалки с Трампом
Сенатор призвал Зеленского к публичным извинениям после перепалки с Трампом - РИА Новости, 28.02.2025
Сенатор призвал Зеленского к публичным извинениям после перепалки с Трампом
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что Владимир Зеленский должен публично извиниться за свое поведение во время встречи в Белом доме и выразить... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:58:00+03:00
2025-02-28T23:10:00+03:00
сша
в мире
украина
владимир зеленский
линдси грэм*
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что Владимир Зеленский должен публично извиниться за свое поведение во время встречи в Белом доме и выразить благодарность США за оказанную помощь."Я бы на его месте публично извинился за то, как он обошелся с нашим президентом и вице-президентом в Овальном кабинете, и проявил немного благодарности за то, что сделали американцы", – сказал Грэм* в эфире телеканала Fox News.По его словам, скандал в Белом доме может серьезно повлиять на будущее отношений Украины и США. "Я не знаю, можно ли теперь что-то исправить. Я не знаю, возможно ли вообще заключить сделку с Зеленским", – заявил Грэм*.Ранее Fox сообщил, что после напряженной встречи в Белом доме Трамп попросил Зеленского покинуть здание, а запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html
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сша, в мире, украина, владимир зеленский, линдси грэм*
США, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Линдси Грэм*
Сенатор призвал Зеленского к публичным извинениям после перепалки с Трампом

Сенатор Грэм заявил, что Зеленский должен извиниться за поведение в Белом доме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что Владимир Зеленский должен публично извиниться за свое поведение во время встречи в Белом доме и выразить благодарность США за оказанную помощь.
"Я бы на его месте публично извинился за то, как он обошелся с нашим президентом и вице-президентом в Овальном кабинете, и проявил немного благодарности за то, что сделали американцы", – сказал Грэм* в эфире телеканала Fox News.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
Вчера, 22:46
По его словам, скандал в Белом доме может серьезно повлиять на будущее отношений Украины и США. "Я не знаю, можно ли теперь что-то исправить. Я не знаю, возможно ли вообще заключить сделку с Зеленским", – заявил Грэм*.
Ранее Fox сообщил, что после напряженной встречи в Белом доме Трамп попросил Зеленского покинуть здание, а запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Зеленский высказался после перепалки с Трампом в Вашингтоне
Вчера, 22:45
 
СШАВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЛиндси Грэм*
 
 
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