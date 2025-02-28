https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002370252.html
Сенатор призвал Зеленского к публичным извинениям после перепалки с Трампом
Сенатор призвал Зеленского к публичным извинениям после перепалки с Трампом - РИА Новости, 28.02.2025
Сенатор призвал Зеленского к публичным извинениям после перепалки с Трампом
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что Владимир Зеленский должен публично извиниться за свое поведение во время встречи в Белом доме и выразить... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:58:00+03:00
2025-02-28T22:58:00+03:00
2025-02-28T23:10:00+03:00
сша
в мире
украина
владимир зеленский
линдси грэм*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002349959_0:0:1298:731_1920x0_80_0_0_41bd9804639fd6f263140800b06acfb6.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что Владимир Зеленский должен публично извиниться за свое поведение во время встречи в Белом доме и выразить благодарность США за оказанную помощь."Я бы на его месте публично извинился за то, как он обошелся с нашим президентом и вице-президентом в Овальном кабинете, и проявил немного благодарности за то, что сделали американцы", – сказал Грэм* в эфире телеканала Fox News.По его словам, скандал в Белом доме может серьезно повлиять на будущее отношений Украины и США. "Я не знаю, можно ли теперь что-то исправить. Я не знаю, возможно ли вообще заключить сделку с Зеленским", – заявил Грэм*.Ранее Fox сообщил, что после напряженной встречи в Белом доме Трамп попросил Зеленского покинуть здание, а запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002368372.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002349959_150:0:1298:861_1920x0_80_0_0_40393dd60f5ffa85632cdad3cb7a421a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, украина, владимир зеленский, линдси грэм*
США, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Линдси Грэм*
Сенатор призвал Зеленского к публичным извинениям после перепалки с Трампом
Сенатор Грэм заявил, что Зеленский должен извиниться за поведение в Белом доме