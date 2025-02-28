https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002370252.html

Сенатор призвал Зеленского к публичным извинениям после перепалки с Трампом

Сенатор призвал Зеленского к публичным извинениям после перепалки с Трампом - РИА Новости, 28.02.2025

Сенатор призвал Зеленского к публичным извинениям после перепалки с Трампом

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что Владимир Зеленский должен публично извиниться за свое поведение во время встречи в Белом доме и выразить... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:58:00+03:00

2025-02-28T22:58:00+03:00

2025-02-28T23:10:00+03:00

сша

в мире

украина

владимир зеленский

линдси грэм*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002349959_0:0:1298:731_1920x0_80_0_0_41bd9804639fd6f263140800b06acfb6.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что Владимир Зеленский должен публично извиниться за свое поведение во время встречи в Белом доме и выразить благодарность США за оказанную помощь."Я бы на его месте публично извинился за то, как он обошелся с нашим президентом и вице-президентом в Овальном кабинете, и проявил немного благодарности за то, что сделали американцы", – сказал Грэм* в эфире телеканала Fox News.По его словам, скандал в Белом доме может серьезно повлиять на будущее отношений Украины и США. "Я не знаю, можно ли теперь что-то исправить. Я не знаю, возможно ли вообще заключить сделку с Зеленским", – заявил Грэм*.Ранее Fox сообщил, что после напряженной встречи в Белом доме Трамп попросил Зеленского покинуть здание, а запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002368372.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, украина, владимир зеленский, линдси грэм*