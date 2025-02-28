https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002370092.html

В Белом доме прокомментировали визит Зеленского

В Белом доме прокомментировали визит Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025

В Белом доме прокомментировали визит Зеленского

США не позволят другим странам собой пользоваться, заявил Белый дом после визита Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:56:00+03:00

2025-02-28T22:56:00+03:00

2025-02-28T22:57:00+03:00

в мире

сша

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США не позволят другим странам собой пользоваться, заявил Белый дом после визита Владимира Зеленского. "Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию США в мире - и никогда не позволят пользоваться американцами", - говорится в заявлении Белого дома. Там отмечается, что Зеленский и сам признавал возможность разрастания ситуации на Украине в глобальный конфликт, как ему указал на встрече Трамп. Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп