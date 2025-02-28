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В Белом доме прокомментировали визит Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
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22:56 28.02.2025 (обновлено: 22:57 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002370092.html
В Белом доме прокомментировали визит Зеленского
В Белом доме прокомментировали визит Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
В Белом доме прокомментировали визит Зеленского
США не позволят другим странам собой пользоваться, заявил Белый дом после визита Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:56:00+03:00
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в мире
сша
украина
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США не позволят другим странам собой пользоваться, заявил Белый дом после визита Владимира Зеленского. "Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию США в мире - и никогда не позволят пользоваться американцами", - говорится в заявлении Белого дома. Там отмечается, что Зеленский и сам признавал возможность разрастания ситуации на Украине в глобальный конфликт, как ему указал на встрече Трамп. Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В Белом доме прокомментировали визит Зеленского

Белый дом: США не позволят другим странам пользоваться американцами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США не позволят другим странам собой пользоваться, заявил Белый дом после визита Владимира Зеленского.
«
"Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию США в мире - и никогда не позволят пользоваться американцами", - говорится в заявлении Белого дома.
Там отмечается, что Зеленский и сам признавал возможность разрастания ситуации на Украине в глобальный конфликт, как ему указал на встрече Трамп.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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