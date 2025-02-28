https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002369351.html

Зеленского не зря называли недоклоуном, заявили в Госдуме

Зеленского не зря называли недоклоуном, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.02.2025

Зеленского не зря называли недоклоуном, заявили в Госдуме

Владимир Зеленский публично продемонстрировал, что его не зря все это время называли недоклоуном, считает депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:52:00+03:00

2025-02-28T22:52:00+03:00

2025-02-28T22:52:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский публично продемонстрировал, что его не зря все это время называли недоклоуном, считает депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским выдвинул ему ультиматум, заявив, что тот либо "пойдет на сделку", либо США "умывают руки". Трамп также заявил Зеленскому, что тот не вправе диктовать, как США должны себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине, так как Вашингтон пытается его решить. "Глава киевского режима публично продемонстрировал, что его не зря все эти годы называли недоклоуном. "Недо-" – потому что у настоящих клоунов представление вызывает веселье", - рассказал парламентарий РИА Новости. Хамитов отметил, что любой нормальный человек испытывает "испанский стыд" за то, что "вот такой персонаж" сумел захватить власть в какой-то стране и использует ее жителей для удовлетворения своих личных интересов. "Только вот эта недоклоунада всем уже порядком надоела, и Трамп это ясно показал. Для мировой дипломатии немыслимо, чтобы кто-то приезжал на встречу с тем, от кого надеется получить помощь, и начинал диктовать ему свои условия – да еще и в ультимативной форме", - дополнил депутат Госдумы. По его словам, действующий президент США Дональд Трамп, разумеется, быстро поставил "киевского выскочку" на место, напомнив ему о том, что без помощи США у того нет вообще никаких шансов. "Чтобы на публичной встрече международного формата тебе сказали что-то вроде "Вы не имеете права ничего нам диктовать" – нужно сильно постараться. Поэтому обещание проблем со стороны Трампа вполне ожидаемо и закономерно, как и выставление жестких условий: либо украинский режим выполняет то, что ему говорят, либо "США умывает руки", что в переводе означает "вам конец", - сказал парламентарий. Он также подчеркнул, что показательно и то, как "заерзал" "киевский гость", когда услышал о желании США "оказаться внутри Украины", ведь Зеленский привык появляться на обложках журналов с ореолом "героя". Зеленский ранее прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, но покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

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https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002366294.html

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