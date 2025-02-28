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Украинская делегация умоляла Зеленского продолжить переговоры, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
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22:18 28.02.2025 (обновлено: 22:29 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002365893.html
Украинская делегация умоляла Зеленского продолжить переговоры, сообщили СМИ
Украинская делегация умоляла Зеленского продолжить переговоры, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
Украинская делегация умоляла Зеленского продолжить переговоры, сообщили СМИ
Украинская делегация "умоляла" о перезапуске переговоров после публичной перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, однако госсекретарь РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:18:00+03:00
2025-02-28T22:29:00+03:00
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
вашингтон
сша
украина
майк уолтц
марко рубио
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинская делегация "умоляла" о перезапуске переговоров после публичной перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, однако госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявили, что Зеленский должен покинуть Белый дом, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской администрации.Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение."Украинцы умоляли о перезапуске (переговоров), но Рубио и Уолц сообщили им, что Зеленский должен покинуть Белый дом", - написала корреспондент телеканала Джакки Хайнрих в соцсети X.
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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, вашингтон, сша, украина, майк уолтц, марко рубио
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вашингтон, США, Украина, Майк Уолтц, Марко Рубио
Украинская делегация умоляла Зеленского продолжить переговоры, сообщили СМИ

Fox News: Рубио и Уолтц попросили Зеленского покинуть Белый дом

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинская делегация "умоляла" о перезапуске переговоров после публичной перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, однако госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявили, что Зеленский должен покинуть Белый дом, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской администрации.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
«
"Украинцы умоляли о перезапуске (переговоров), но Рубио и Уолц сообщили им, что Зеленский должен покинуть Белый дом", - написала корреспондент телеканала Джакки Хайнрих в соцсети X.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
На Западе вынесли Зеленскому приговор после встречи с Трампом
Вчера, 21:43
 
В миреДональд ТрампВладимир ЗеленскийВашингтонСШАУкраинаМайк УолтцМарко Рубио
 
 
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