https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002365893.html
Украинская делегация умоляла Зеленского продолжить переговоры, сообщили СМИ
Украинская делегация умоляла Зеленского продолжить переговоры, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
Украинская делегация умоляла Зеленского продолжить переговоры, сообщили СМИ
Украинская делегация "умоляла" о перезапуске переговоров после публичной перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, однако госсекретарь РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:18:00+03:00
2025-02-28T22:18:00+03:00
2025-02-28T22:29:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинская делегация "умоляла" о перезапуске переговоров после публичной перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, однако госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявили, что Зеленский должен покинуть Белый дом, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской администрации.Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение."Украинцы умоляли о перезапуске (переговоров), но Рубио и Уолц сообщили им, что Зеленский должен покинуть Белый дом", - написала корреспондент телеканала Джакки Хайнрих в соцсети X.
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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, вашингтон, сша, украина, майк уолтц, марко рубио
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вашингтон, США, Украина, Майк Уолтц, Марко Рубио
Украинская делегация умоляла Зеленского продолжить переговоры, сообщили СМИ
Fox News: Рубио и Уолтц попросили Зеленского покинуть Белый дом