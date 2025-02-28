https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002356528.html

Зеленский не готов к миру, заявил Трамп

Зеленский не готов к миру, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025

Зеленский не готов к миру, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот не готов к миру и проявил неуважение. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T21:21:00+03:00

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владимир зеленский

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украина

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот не готов к миру и проявил неуважение."Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы (узнать) без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Поведение Зеленского в Белом доме он назвал проявлением неуважения."Он сможет вернуться, когда будет готов к миру", - заявил Трамп.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002357276.html

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владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, в мире, америка