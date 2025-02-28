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Зеленский не готов к миру, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025
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21:21 28.02.2025 (обновлено: 21:31 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002356528.html
Зеленский не готов к миру, заявил Трамп
Зеленский не готов к миру, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025
Зеленский не готов к миру, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот не готов к миру и проявил неуважение. РИА Новости, 28.02.2025
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот не готов к миру и проявил неуважение."Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы (узнать) без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Поведение Зеленского в Белом доме он назвал проявлением неуважения."Он сможет вернуться, когда будет готов к миру", - заявил Трамп.
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владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, в мире, америка
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, США, В мире, Америка
Зеленский не готов к миру, заявил Трамп

Трамп пришел к выводы, что Зеленский не готов к миру

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот не готов к миру и проявил неуважение.
«
"Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы (узнать) без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Поведение Зеленского в Белом доме он назвал проявлением неуважения.
"Он сможет вернуться, когда будет готов к миру", - заявил Трамп.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к миру, заявил Трамп
Вчера, 21:25
 
Владимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаСШАВ миреАмерика
 
 
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