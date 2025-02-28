https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002351414.html
Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео
Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео - РИА Новости, 28.02.2025
Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео
Владимир Зеленский сильно нервничал во время переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:55:00+03:00
2025-02-28T20:55:00+03:00
2025-02-28T20:55:00+03:00
в мире
россия
сша
мюнхенская конференция по безопасности
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002348408_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b47b6176fdeb825ec592282ccd84e5aa.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сильно нервничал во время переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.На кадрах со встречи видно, как глава киевского режима нервничает, перебирает руками и ерзает в кресле во время речи Трампа о потенциальной сделке по украинским ресурсам."Мы с нетерпением ждем, когда получим доступ, чтобы копать, копать, копать, работать, добывать металлы", — произнес президент США.При этом Трамп отметил, что провел хорошие беседы с Россией, и ждет заключения сделки.Глава киевского режима прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
https://ria.ru/20250228/vstrecha-2002333112.html
https://ria.ru/20250228/vstrecha-2002344848.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002348408_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_069f6dd6da1b01ac4efc975103cb67b2.jpg
Трамп о сделке по разработке недр
Трамп о сделке по разработке недр
2025-02-28T20:55
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, мюнхенская конференция по безопасности, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Мюнхенская конференция по безопасности, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео
Зеленский нервно ерзал в кресле при обсуждении сделки по ресурсам с Трампом