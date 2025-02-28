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Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео - РИА Новости, 28.02.2025
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20:55 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002351414.html
Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео
Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео - РИА Новости, 28.02.2025
Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео
Владимир Зеленский сильно нервничал во время переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. РИА Новости, 28.02.2025
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в мире
россия
сша
мюнхенская конференция по безопасности
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сильно нервничал во время переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.На кадрах со встречи видно, как глава киевского режима нервничает, перебирает руками и ерзает в кресле во время речи Трампа о потенциальной сделке по украинским ресурсам."Мы с нетерпением ждем, когда получим доступ, чтобы копать, копать, копать, работать, добывать металлы", — произнес президент США.При этом Трамп отметил, что провел хорошие беседы с Россией, и ждет заключения сделки.Глава киевского режима прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
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Трамп о сделке по разработке недр
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в мире, россия, сша, мюнхенская конференция по безопасности, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Мюнхенская конференция по безопасности, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео

Зеленский нервно ерзал в кресле при обсуждении сделки по ресурсам с Трампом

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сильно нервничал во время переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.
На кадрах со встречи видно, как глава киевского режима нервничает, перебирает руками и ерзает в кресле во время речи Трампа о потенциальной сделке по украинским ресурсам.
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"Мы с нетерпением ждем, когда получим доступ, чтобы копать, копать, копать, работать, добывать металлы", — произнес президент США.
При этом Трамп отметил, что провел хорошие беседы с Россией, и ждет заключения сделки.
Глава киевского режима прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
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