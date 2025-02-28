https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002351414.html

Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео

Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео - РИА Новости, 28.02.2025

Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео

Владимир Зеленский сильно нервничал во время переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. РИА Новости, 28.02.2025

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2025-02-28T20:55:00+03:00

в мире

россия

сша

мюнхенская конференция по безопасности

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сильно нервничал во время переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.На кадрах со встречи видно, как глава киевского режима нервничает, перебирает руками и ерзает в кресле во время речи Трампа о потенциальной сделке по украинским ресурсам."Мы с нетерпением ждем, когда получим доступ, чтобы копать, копать, копать, работать, добывать металлы", — произнес президент США.При этом Трамп отметил, что провел хорошие беседы с Россией, и ждет заключения сделки.Глава киевского режима прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.

https://ria.ru/20250228/vstrecha-2002333112.html

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в мире, россия, сша, мюнхенская конференция по безопасности, дональд трамп, владимир зеленский