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"Что за клоун": Зеленский опозорился в США из-за одной детали - РИА Новости, 28.02.2025
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20:30 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002345031.html
"Что за клоун": Зеленский опозорился в США из-за одной детали
"Что за клоун": Зеленский опозорился в США из-за одной детали - РИА Новости, 28.02.2025
"Что за клоун": Зеленский опозорился в США из-за одной детали
Внешний вид Владимира Зеленского при приезде в США вызвал острую реакцию пользователей социальной сети X. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:30:00+03:00
2025-02-28T20:30:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Внешний вид Владимира Зеленского при приезде в США вызвал острую реакцию пользователей социальной сети X.Глава киевского режима был одет в черную кофту и брюки такого же цвета."У тебя есть другая одежда, мужик? Миллиарды в помощь, а ты не можешь купить приличный костюм", — не вытерпел Stephen Odell."Купи чертов пиджак, что за клоун", — добавил Change."Весь в наряде сегодня", — поиздевался Loaded Lion."В первые дни конфликта было понятно, что вам не до марафета. Но сейчас это уже выглядит, как неуважение к партнерам", — написал Lutiki."Больше никаких денег для тебя!!! Надень костюм, когда придешь просить милостыню", — посоветовал Frank.В пятницу Зеленский прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом на бронированном автомобиле. Глава Белого дома иронично оценил внешний вид Зеленского: "он приоделся сегодня", — сказал американский лидер.Трамп для встречи выбрал деловой костюм с красным галстуком и значком с флагом США, Зеленский же вырядился в черную кофту и такие же штаны.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002336783.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

"Что за клоун": Зеленский опозорился в США из-за одной детали

© СтрингерВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Стрингер
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Внешний вид Владимира Зеленского при приезде в США вызвал острую реакцию пользователей социальной сети X.
Глава киевского режима был одет в черную кофту и брюки такого же цвета.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Вчера, 20:04
"У тебя есть другая одежда, мужик? Миллиарды в помощь, а ты не можешь купить приличный костюм", — не вытерпел Stephen Odell.
«
"Купи чертов пиджак, что за клоун", — добавил Change.
"Весь в наряде сегодня", — поиздевался Loaded Lion.
"В первые дни конфликта было понятно, что вам не до марафета. Но сейчас это уже выглядит, как неуважение к партнерам", — написал Lutiki.
"Больше никаких денег для тебя!!! Надень костюм, когда придешь просить милостыню", — посоветовал Frank.
В пятницу Зеленский прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом на бронированном автомобиле. Глава Белого дома иронично оценил внешний вид Зеленского: "он приоделся сегодня", — сказал американский лидер.
Трамп для встречи выбрал деловой костюм с красным галстуком и значком с флагом США, Зеленский же вырядился в черную кофту и такие же штаны.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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