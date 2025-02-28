https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002345031.html

"Что за клоун": Зеленский опозорился в США из-за одной детали

"Что за клоун": Зеленский опозорился в США из-за одной детали - РИА Новости, 28.02.2025

"Что за клоун": Зеленский опозорился в США из-за одной детали

Внешний вид Владимира Зеленского при приезде в США вызвал острую реакцию пользователей социальной сети X. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:30:00+03:00

2025-02-28T20:30:00+03:00

2025-02-28T20:30:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Внешний вид Владимира Зеленского при приезде в США вызвал острую реакцию пользователей социальной сети X.Глава киевского режима был одет в черную кофту и брюки такого же цвета."У тебя есть другая одежда, мужик? Миллиарды в помощь, а ты не можешь купить приличный костюм", — не вытерпел Stephen Odell."Купи чертов пиджак, что за клоун", — добавил Change."Весь в наряде сегодня", — поиздевался Loaded Lion."В первые дни конфликта было понятно, что вам не до марафета. Но сейчас это уже выглядит, как неуважение к партнерам", — написал Lutiki."Больше никаких денег для тебя!!! Надень костюм, когда придешь просить милостыню", — посоветовал Frank.В пятницу Зеленский прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом на бронированном автомобиле. Глава Белого дома иронично оценил внешний вид Зеленского: "он приоделся сегодня", — сказал американский лидер.Трамп для встречи выбрал деловой костюм с красным галстуком и значком с флагом США, Зеленский же вырядился в черную кофту и такие же штаны.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002336783.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский