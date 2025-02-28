https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002330882.html

Зеленский прибыл в Белый дом

Зеленский прибыл в Белый дом - РИА Новости, 28.02.2025

Зеленский прибыл в Белый дом

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания сделки о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США в качестве компенсации за вложенные Штатами РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:41:00+03:00

2025-02-28T19:41:00+03:00

2025-02-28T19:48:00+03:00

в мире

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002332077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cf2d092681a9cb3239ba4f5c592ae11.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания сделки о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США в качестве компенсации за вложенные Штатами средства на военную помощь для Украины. Как следует из трансляции американских телеканалов, Зеленский прибыл на бронированном автомобиле, на крыльце Белого дома его встречал президент Дональд Трамп. Ранее сообщалось, что США и Украина достигли договоренностей по сделке о недрах. Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Трамп заявил, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов".

https://ria.ru/20250228/sdelka-2002303963.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский