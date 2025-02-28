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Зеленский прибыл в Белый дом - РИА Новости, 28.02.2025
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19:41 28.02.2025 (обновлено: 19:48 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002330882.html
Зеленский прибыл в Белый дом
Зеленский прибыл в Белый дом - РИА Новости, 28.02.2025
Зеленский прибыл в Белый дом
Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания сделки о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США в качестве компенсации за вложенные Штатами РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:41:00+03:00
2025-02-28T19:48:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания сделки о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США в качестве компенсации за вложенные Штатами средства на военную помощь для Украины. Как следует из трансляции американских телеканалов, Зеленский прибыл на бронированном автомобиле, на крыльце Белого дома его встречал президент Дональд Трамп. Ранее сообщалось, что США и Украина достигли договоренностей по сделке о недрах. Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Трамп заявил, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов".
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в Белый дом

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для сделки по ископаемым - трансляция

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 28 февраля 2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 28 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания сделки о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США в качестве компенсации за вложенные Штатами средства на военную помощь для Украины.
Как следует из трансляции американских телеканалов, Зеленский прибыл на бронированном автомобиле, на крыльце Белого дома его встречал президент Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что США и Украина достигли договоренностей по сделке о недрах. Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Трамп заявил, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов".
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