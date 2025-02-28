https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002082345.html

"Продает все": в Раде раскрыли цель визита Зеленского в США и Британию

"Продает все": в Раде раскрыли цель визита Зеленского в США и Британию - РИА Новости, 28.02.2025

"Продает все": в Раде раскрыли цель визита Зеленского в США и Британию

Владимир Зеленский стремится получить максимальные выгоды для себя за счет украинцев, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Александр... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:24:00+03:00

2025-02-28T01:24:00+03:00

2025-02-28T01:24:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится получить максимальные выгоды для себя за счет украинцев, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Сразу после поездки к Трампу Владимир Александрович летит на ковер в Лондон. С Лондоном он ведь тоже умудрился подписать какое-то тайное соглашение, которым на 100 лет отдает в пользование Британии полезные ископаемые, инфраструктуру, порты, АЭС, газо- и нефтепроводы", — пишет он.Кроме того, Дубинский отметил, что лидеры США и Великобритании действуют в интересах своей страны, в отличие от Зеленского, который усугубил конфликт и не смог заключить мир, когда была возможность."Теперь Зеленский одним махом продает то, что осталось — в обмен на личные гарантии и сохранность своих денег. Продает цинично", — заключил парламентарий.Владимир Зеленский в пятницу посетит Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Ранее Украина отвергла проект сделки по редкоземельным металлам, но работа над новым вариантом договора продолжается. Затем глава киевского режима отправится в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который неоднократно выступал с предложением разместить на территории постсоветской республики миротворческий контингент.

https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html

https://ria.ru/20250227/soglashenie-2001808132.html

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в мире, лондон, украина, великобритания, александр дубинский, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины