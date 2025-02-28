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В США заявили, что Зеленский "маргинализировал себя" в глазах США - РИА Новости, 28.02.2025
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23:05 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002370992.html
В США заявили, что Зеленский "маргинализировал себя" в глазах США
В США заявили, что Зеленский "маргинализировал себя" в глазах США - РИА Новости, 28.02.2025
В США заявили, что Зеленский "маргинализировал себя" в глазах США
Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что после скандальной перепалки в Белом доме с участием Владимира... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:05:00+03:00
2025-02-28T23:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что после скандальной перепалки в Белом доме с участием Владимира Зеленского перспективы подписания соглашения с Украиной по редкоземельным металлам фактически исчезли. "Я думаю, что президент просто не может подписать эту сделку после того, как он, (вице-президент - ред.) Джей Ди Вэнс и вся наша страна подверглись такому обращению. Я не знаю, можно ли теперь что-то исправить", - сказал Грэм в эфире телеканала Fox. Сенатор отметил, что Зеленский своими действиями "маргинализировал себя" в глазах американцев, что лишь ослабляет позиции Киева. "Когда ты это делаешь, ты только воодушевляешь своих врагов", - подчеркнул он. По его словам, после этой встречи помощь США Украине оказалась под вопросом. "Америка хочет помочь Украине, но после сегодняшнего дня вы сделали это практически невозможным", - заявил Грэм. Ранее Fox сообщил, что после напряженной встречи в Белом доме Трамп попросил Зеленского покинуть здание, а запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено.
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001558598.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский
В США заявили, что Зеленский "маргинализировал себя" в глазах США

Сенатор Грэм заявил, что перспективы подписания соглашения с Украиной исчезли

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что после скандальной перепалки в Белом доме с участием Владимира Зеленского перспективы подписания соглашения с Украиной по редкоземельным металлам фактически исчезли.
«
"Я думаю, что президент просто не может подписать эту сделку после того, как он, (вице-президент - ред.) Джей Ди Вэнс и вся наша страна подверглись такому обращению. Я не знаю, можно ли теперь что-то исправить", - сказал Грэм в эфире телеканала Fox.
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Сенатор отметил, что Зеленский своими действиями "маргинализировал себя" в глазах американцев, что лишь ослабляет позиции Киева.
«
"Когда ты это делаешь, ты только воодушевляешь своих врагов", - подчеркнул он.
По его словам, после этой встречи помощь США Украине оказалась под вопросом.
«
"Америка хочет помочь Украине, но после сегодняшнего дня вы сделали это практически невозможным", - заявил Грэм.
Ранее Fox сообщил, что после напряженной встречи в Белом доме Трамп попросил Зеленского покинуть здание, а запланированное подписание соглашения по редкоземельным металлам было отменено.
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