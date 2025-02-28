https://ria.ru/20250228/whatsapp-2002343821.html

Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе WhatsApp

Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе WhatsApp - РИА Новости, 28.02.2025

Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе WhatsApp

Роскомнадзор фиксирует глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp, жалобы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии, сообщили в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:26:00+03:00

2025-02-28T20:26:00+03:00

2025-02-28T20:26:00+03:00

технологии

россия

сша

италия

whatsapp inc.

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp, жалобы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии, сообщили в пресс-службе ведомства. "Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует глобальный сбой в работе сервиса WhatsApp. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии", - сказали в Роскомнадзоре. Ранее в пятницу пользователи WhatsApp в разных странах, в том числе в России, стали сообщать о масштабных сбоях в его работе. Сбой в работе мессенджера произошел примерно в 18.30 мск. Большинство пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений. Также есть жалобы на работу приложения и соединение с сервером. В России больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья. WhatsApp принадлежит компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация). С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250214/sbp-1999506319.html

россия

сша

италия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

технологии, россия, сша, италия, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)