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Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе WhatsApp - РИА Новости, 28.02.2025
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20:26 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/whatsapp-2002343821.html
Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе WhatsApp
Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе WhatsApp - РИА Новости, 28.02.2025
Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе WhatsApp
Роскомнадзор фиксирует глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp, жалобы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии, сообщили в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:26:00+03:00
2025-02-28T20:26:00+03:00
технологии
россия
сша
италия
whatsapp inc.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp, жалобы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии, сообщили в пресс-службе ведомства. "Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует глобальный сбой в работе сервиса WhatsApp. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии", - сказали в Роскомнадзоре. Ранее в пятницу пользователи WhatsApp в разных странах, в том числе в России, стали сообщать о масштабных сбоях в его работе. Сбой в работе мессенджера произошел примерно в 18.30 мск. Большинство пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений. Также есть жалобы на работу приложения и соединение с сервером. В России больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья. WhatsApp принадлежит компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация). С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия
сша
италия
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технологии, россия, сша, италия, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, США, Италия, WhatsApp Inc., Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе WhatsApp

Роскомнадзор заявил о глобальном сбое в работе WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp, жалобы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует глобальный сбой в работе сервиса WhatsApp. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии", - сказали в Роскомнадзоре.
Ранее в пятницу пользователи WhatsApp в разных странах, в том числе в России, стали сообщать о масштабных сбоях в его работе. Сбой в работе мессенджера произошел примерно в 18.30 мск. Большинство пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений. Также есть жалобы на работу приложения и соединение с сервером. В России больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья.
WhatsApp принадлежит компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация). С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Логотип приложения СПБэй на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В работе СБП произошел сбой
14 февраля, 23:47
 
ТехнологииРоссияСШАИталияWhatsApp Inc.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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