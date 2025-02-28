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Задержаны трое сотрудников "Макфы", занимающие высокие должности - РИА Новости, 28.02.2025
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09:31 28.02.2025 (обновлено: 10:16 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/vzyatka-2002117874.html
Задержаны трое сотрудников "Макфы", занимающие высокие должности
Задержаны трое сотрудников "Макфы", занимающие высокие должности - РИА Новости, 28.02.2025
Задержаны трое сотрудников "Макфы", занимающие высокие должности
Трое топ-менеджеров производителя макарон "Макфа" задержали в Челябинске по делу о покушении на получение взятки в 16 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2025
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происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
челябинск
челябинская область
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Трое топ-менеджеров производителя макарон "Макфа" задержали в Челябинске по делу о покушении на получение взятки в 16 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна акционерного общества "Макфа", подозреваемых в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также менеджера службы закупа зерна названного акционерного общества, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере", — говорится в релизе.По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025-го подозреваемые планировали получить взятку за подписание договоров на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части суммы в миллион рублей. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения, добавили в СК.В мае прошлого года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и десять человек, в том числе основатель "Макфы", бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич и бывший гендиректор "Макфы", экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.В конце января суд взыскал с бывших владельцев компании почти 20 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250214/makfa-1999326935.html
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Задержание подозреваемых из "Макфы" по делу о покушении на получение взятки
Трое должностных лиц "Макфы" задержаны в Челябинске по делу о покушении на получение особо крупной взятки, сообщили в СК. Это директор по закупкам и снабжению, начальник службы закупки зерна и менеджер той же службы. По версии следствия, они хотели получить 16 млн рублей от представителя другой компании за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части взятки.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, челябинск, челябинская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Челябинск, Челябинская область
Задержаны трое сотрудников "Макфы", занимающие высокие должности

СК: троих топ-менеджеров "Макфы" задержали в Челябинске после передачи взятки

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Трое топ-менеджеров производителя макарон "Макфа" задержали в Челябинске по делу о покушении на получение взятки в 16 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
"Следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна акционерного общества "Макфа", подозреваемых в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также менеджера службы закупа зерна названного акционерного общества, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере", — говорится в релизе.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025-го подозреваемые планировали получить взятку за подписание договоров на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части суммы в миллион рублей.
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения, добавили в СК.

"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, ее экспортируют более чем в 25 стран.

В мае прошлого года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и десять человек, в том числе основатель "Макфы", бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич и бывший гендиректор "Макфы", экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
В конце января суд взыскал с бывших владельцев компании почти 20 миллиардов рублей.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Челябинске задержали директора по закупкам компании "Макфа"
27 февраля, 17:29
 
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