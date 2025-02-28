https://ria.ru/20250228/vzryvy-2002088405.html

В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2025

В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T03:31:00+03:00

2025-02-28T03:31:00+03:00

2025-02-28T03:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram со ссылкой на мониторинговые каналы."Днепропетровская область — взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 3.31 в регионе звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины, россия, украина