https://ria.ru/20250228/vzryvy-2002088405.html
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2025
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:31:00+03:00
2025-02-28T03:31:00+03:00
2025-02-28T03:38:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram со ссылкой на мониторинговые каналы."Днепропетровская область — взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 3.31 в регионе звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области после воздушной тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram со ссылкой на мониторинговые каналы.
"Днепропетровская область — взрывы", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 3.31 в регионе звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.