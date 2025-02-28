https://ria.ru/20250228/vzryvy-2002083187.html

В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2025

В Николаеве прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:35:00+03:00

2025-02-28T01:35:00+03:00

2025-02-28T01:35:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы. "Николаев - взрывы", - говорится в сообщении ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области по состоянию на 1.21 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаев (украина)

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Дарья Буймова

в мире, россия, николаев (украина), николаевская область, вооруженные силы украины