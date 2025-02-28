https://ria.ru/20250228/vzryv-2002181203.html
В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие
В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.02.2025
В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие
Взрыв произошел в мечети на северо-востоке Пакистана, несколько человек пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:39:00+03:00
2025-02-28T12:39:00+03:00
2025-02-28T17:38:00+03:00
в мире
пакистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002280831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4801bb281a2f431b3b182448c29e5c6.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети на северо-востоке Пакистана, несколько человек пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию."В мечети Дарул Улум Хаккания в (городе - ред.) Акора Хаттак произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20241109/pakistan-1982808204.html
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002280831_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_652b4d1d538df3fbfd9d02a7c646dc4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан
В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие
В городе Наушера в Пакистане прогремел взрыв в мечети, несколько человек ранены