https://ria.ru/20250228/vzryv-2002181203.html

В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие

В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.02.2025

В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие

Взрыв произошел в мечети на северо-востоке Пакистана, несколько человек пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:39:00+03:00

2025-02-28T12:39:00+03:00

2025-02-28T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети на северо-востоке Пакистана, несколько человек пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию."В мечети Дарул Улум Хаккания в (городе - ред.) Акора Хаттак произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20241109/pakistan-1982808204.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан