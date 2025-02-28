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В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.02.2025
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12:39 28.02.2025 (обновлено: 17:38 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/vzryv-2002181203.html
В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие
В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.02.2025
В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие
Взрыв произошел в мечети на северо-востоке Пакистана, несколько человек пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:39:00+03:00
2025-02-28T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети на северо-востоке Пакистана, несколько человек пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию."В мечети Дарул Улум Хаккания в (городе - ред.) Акора Хаттак произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек", - говорится в сообщении телеканала.
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в мире, пакистан
В мире, Пакистан
В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть пострадавшие

В городе Наушера в Пакистане прогремел взрыв в мечети, несколько человек ранены

© AP Photo / Muhammad SajjadМесто взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Акора Хаттак в Пакистане. 28 февраля 2025
Место взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Акора Хаттак в Пакистане. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Место взрыва в мечети Дарул Улум Хаккания в Акора Хаттак в Пакистане. 28 февраля 2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети на северо-востоке Пакистана, несколько человек пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию.
"В мечети Дарул Улум Хаккания в (городе - ред.) Акора Хаттак произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек", - говорится в сообщении телеканала.
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