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В NYT сравнили взгляды Маска с политикой апартеида
В NYT сравнили взгляды Маска с политикой апартеида - РИА Новости, 28.02.2025
В NYT сравнили взгляды Маска с политикой апартеида
Обозреватель New York Times увидел связь взглядов американского предпринимателя Илона Маска с политикой апартеида в ЮАР в период, который пришелся на его... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:04:00+03:00
2025-02-28T11:04:00+03:00
2025-02-28T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обозреватель New York Times увидел связь взглядов американского предпринимателя Илона Маска с политикой апартеида в ЮАР в период, который пришелся на его детство. "Он… человек, чье мировоззрение неотделимо от воспитания в условиях апартеида в Южной Африке", - пишет автор статьи Уильям Шоки. Обозреватель NYT считает, что, будучи воспитанным в семье, которая принадлежала к белокожей южноафриканской элите, Маск подвергся влиянию "системы, которая была рассчитана на поддержку белых", что якобы отразилось на его политических взглядах. При этом газета подмечает, что Маск не единственный представитель калифорнийской элиты, которые имеют корни в ЮАР, называя также предпринимателей Питера Тиля и Дэвида Сакса. Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США.
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в мире, юар, сша, илон маск
В мире, ЮАР, США, Илон Маск
В NYT сравнили взгляды Маска с политикой апартеида
Обозреватель NYT Шоки: взгляды Маска связаны с политикой апартеида в ЮАР