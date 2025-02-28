Рейтинг@Mail.ru
В NYT сравнили взгляды Маска с политикой апартеида - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/vzglyady-2002150658.html
В NYT сравнили взгляды Маска с политикой апартеида
В NYT сравнили взгляды Маска с политикой апартеида - РИА Новости, 28.02.2025
В NYT сравнили взгляды Маска с политикой апартеида
Обозреватель New York Times увидел связь взглядов американского предпринимателя Илона Маска с политикой апартеида в ЮАР в период, который пришелся на его... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:04:00+03:00
2025-02-28T11:04:00+03:00
в мире
юар
сша
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001881552_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2f483f98275438cbc042f0f5f60b0ad9.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обозреватель New York Times увидел связь взглядов американского предпринимателя Илона Маска с политикой апартеида в ЮАР в период, который пришелся на его детство. "Он… человек, чье мировоззрение неотделимо от воспитания в условиях апартеида в Южной Африке", - пишет автор статьи Уильям Шоки. Обозреватель NYT считает, что, будучи воспитанным в семье, которая принадлежала к белокожей южноафриканской элите, Маск подвергся влиянию "системы, которая была рассчитана на поддержку белых", что якобы отразилось на его политических взглядах. При этом газета подмечает, что Маск не единственный представитель калифорнийской элиты, которые имеют корни в ЮАР, называя также предпринимателей Питера Тиля и Дэвида Сакса. Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США.
https://ria.ru/20250209/mask-1998300965.html
юар
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001881552_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_adeca866c4d920257aec692715ed5d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, сша, илон маск
В мире, ЮАР, США, Илон Маск
В NYT сравнили взгляды Маска с политикой апартеида

Обозреватель NYT Шоки: взгляды Маска связаны с политикой апартеида в ЮАР

© AP PhotoИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo
Илон Маск . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обозреватель New York Times увидел связь взглядов американского предпринимателя Илона Маска с политикой апартеида в ЮАР в период, который пришелся на его детство.
"Он… человек, чье мировоззрение неотделимо от воспитания в условиях апартеида в Южной Африке", - пишет автор статьи Уильям Шоки.
Обозреватель NYT считает, что, будучи воспитанным в семье, которая принадлежала к белокожей южноафриканской элите, Маск подвергся влиянию "системы, которая была рассчитана на поддержку белых", что якобы отразилось на его политических взглядах.
При этом газета подмечает, что Маск не единственный представитель калифорнийской элиты, которые имеют корни в ЮАР, называя также предпринимателей Питера Тиля и Дэвида Сакса.
Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Политики из ЮАР послали Маска к черту
9 февраля, 20:49
 
В миреЮАРСШАИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала