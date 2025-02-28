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Подмосковные компании показали продукцию на строительной выставке UzBuild
Подмосковные компании показали продукцию на строительной выставке UzBuild - РИА Новости, 28.02.2025
Подмосковные компании показали продукцию на строительной выставке UzBuild
В международной выставке строительных материалов UzBuild в Узбекистане приняли участие и представили свою продукцию восемь подмосковных компаний, сообщает... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:17:00+03:00
2025-02-28T19:17:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В международной выставке строительных материалов UzBuild в Узбекистане приняли участие и представили свою продукцию восемь подмосковных компаний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. В ведомстве уточнили, что среди них есть производители дверей и стеновых панелей, профнастила, пластиковых ограждений и другие. Программа мероприятия включала презентацию товаров и деловые встречи с потенциальными покупателями. Организатором выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Он профинансировал аренду площадей, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Узбекистанская международная выставка UzBuild ежегодно собирает свыше 450 участников из более чем 15 стран мира. На выставке демонстрируются достижения и опыт производителей строительных материалов, технологий и специализированного оборудования.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , узбекистан, московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Узбекистан, Московская область (Подмосковье)
Подмосковные компании показали продукцию на строительной выставке UzBuild
Подмосковные предприятия показали продукцию на выставке стройматериалов UzBuild
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В международной выставке строительных материалов UzBuild в Узбекистане приняли участие и представили свою продукцию восемь подмосковных компаний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
В ведомстве уточнили, что среди них есть производители дверей и стеновых панелей, профнастила, пластиковых ограждений и другие. Программа мероприятия включала презентацию товаров и деловые встречи с потенциальными покупателями.
Организатором выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Он профинансировал аренду площадей, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Узбекистанская международная выставка UzBuild ежегодно собирает свыше 450 участников из более чем 15 стран мира. На выставке демонстрируются достижения и опыт производителей строительных материалов, технологий и специализированного оборудования.