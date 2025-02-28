Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса имени Стенина открылась в Порт-Луи
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Работы победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина впервые представлены на Маврикии.
© Фото : Russian Embassy in MauritiusВыставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
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© Фото : Russian Embassy in MauritiusВыставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
2 из 4
© Фото : Russian Embassy in MauritiusВыставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
3 из 4
© Фото : Russian Embassy in MauritiusВыставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
4 из 4
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
1 из 4
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
2 из 4
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
3 из 4
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
4 из 4
Экспозиция юбилейного десятого сезона конкурса охватывает широкий круг тем - проблемы экологии, социальные потрясения, этнографическое и культурное разнообразие мира, а также пронзительные личные истории. Ранее лучшие работы Конкурса Стенина уже побывали в Пекине, Белграде, Дар-эс-Саламе, Киншасе и Шардже.
Открывая выставку, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова отметила: "Андрей Стенин был другом, он вместе работал с моим мужем в Донбассе в той самой командировке, ставшей для него последней. Он был бескомпромиссным в работе и профессии и всегда настаивал, что журналисты обязаны показывать то, что на самом деле происходит и волнует. И фотовыставка работ молодых журналистов сегодня – как раз об этом".
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"Мы очень рады впервые представить Конкурс Стенина аудитории на Маврикии. Расширение географии выставочного турне позволяет не только показывать миру яркие и пронзительные работы наших конкурсантов, но и привлекать новых талантливых участников. Надеемся, что в следующем году мы увидим молодых фоторепортеров с Маврикия в числе лауреатов", - отметила куратор конкурса Оксана Олейник.
Зарубежное роуд-шоу работ победителей Х Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина продолжится на выставочных площадках Латинской Америки, Азии и Африки.
Прием работ на XI сезон Конкурса завершается 28 февраля 2025 года на сайте конкурса на русском и английском языках.