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Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии - РИА Новости, 28.02.2025
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18:58 28.02.2025 (обновлено: 19:29 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/vystavka-2002315789.html
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии - РИА Новости, 28.02.2025
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Работы победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина впервые представлены на Маврикии. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:58:00+03:00
2025-02-28T19:29:00+03:00
россия
маврикий
бангладеш
ирада зейналова
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
новости агентства
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Работы победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина впервые представлены на Маврикии.При поддержке посольства России на Маврикии несколько десятков выставочных работ из Бангладеш, Великобритании, Италии, Испании, Мьянмы, России, Сирии, Индии и ЮАР представлены в столице страны – г. Порт-Луи на площадке Caudan Arts Centre.Экспозиция юбилейного десятого сезона конкурса охватывает широкий круг тем - проблемы экологии, социальные потрясения, этнографическое и культурное разнообразие мира, а также пронзительные личные истории. Ранее лучшие работы Конкурса Стенина уже побывали в Пекине, Белграде, Дар-эс-Саламе, Киншасе и Шардже.Открывая выставку, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова отметила: "Андрей Стенин был другом, он вместе работал с моим мужем в Донбассе в той самой командировке, ставшей для него последней. Он был бескомпромиссным в работе и профессии и всегда настаивал, что журналисты обязаны показывать то, что на самом деле происходит и волнует. И фотовыставка работ молодых журналистов сегодня – как раз об этом"."Мы очень рады впервые представить Конкурс Стенина аудитории на Маврикии. Расширение географии выставочного турне позволяет не только показывать миру яркие и пронзительные работы наших конкурсантов, но и привлекать новых талантливых участников. Надеемся, что в следующем году мы увидим молодых фоторепортеров с Маврикия в числе лауреатов", - отметила куратор конкурса Оксана Олейник.Зарубежное роуд-шоу работ победителей Х Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина продолжится на выставочных площадках Латинской Америки, Азии и Африки.Прием работ на XI сезон Конкурса завершается 28 февраля 2025 года на сайте конкурса на русском и английском языках.
https://ria.ru/20250220/oae-2000556594.html
https://ria.ru/20250129/konkurs-1996108344.html
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Открытие выставки работ победителей конкурса Стенина на Маврикии
Выставка фотографий участников Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась на Маврикии, передает корреспондент РИА Новости. В открытии приняла участие посол России в стране Ирада Зейналова.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, маврикий, бангладеш, ирада зейналова, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, новости агентства
Россия, Маврикий, Бангладеш, Ирада Зейналова, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Новости агентства
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии

Выставка работ победителей Конкурса имени Стенина открылась в Порт-Луи

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Работы победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина впервые представлены на Маврикии.
При поддержке посольства России на Маврикии несколько десятков выставочных работ из Бангладеш, Великобритании, Италии, Испании, Мьянмы, России, Сирии, Индии и ЮАР представлены в столице страны – г. Порт-Луи на площадке Caudan Arts Centre.
© Фото : Russian Embassy in MauritiusВыставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
1 из 4
© Фото : Russian Embassy in MauritiusВыставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
2 из 4
© Фото : Russian Embassy in MauritiusВыставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
3 из 4
© Фото : Russian Embassy in MauritiusВыставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
4 из 4
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
1 из 4
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
2 из 4
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
3 из 4
Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии
© Фото : Russian Embassy in Mauritius
4 из 4
Экспозиция юбилейного десятого сезона конкурса охватывает широкий круг тем - проблемы экологии, социальные потрясения, этнографическое и культурное разнообразие мира, а также пронзительные личные истории. Ранее лучшие работы Конкурса Стенина уже побывали в Пекине, Белграде, Дар-эс-Саламе, Киншасе и Шардже.
Открывая выставку, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова отметила: "Андрей Стенин был другом, он вместе работал с моим мужем в Донбассе в той самой командировке, ставшей для него последней. Он был бескомпромиссным в работе и профессии и всегда настаивал, что журналисты обязаны показывать то, что на самом деле происходит и волнует. И фотовыставка работ молодых журналистов сегодня – как раз об этом".
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Работы конкурса Стенина вновь увидели в ОАЭ
20 февраля, 14:35
"Мы очень рады впервые представить Конкурс Стенина аудитории на Маврикии. Расширение географии выставочного турне позволяет не только показывать миру яркие и пронзительные работы наших конкурсантов, но и привлекать новых талантливых участников. Надеемся, что в следующем году мы увидим молодых фоторепортеров с Маврикия в числе лауреатов", - отметила куратор конкурса Оксана Олейник.
Зарубежное роуд-шоу работ победителей Х Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина продолжится на выставочных площадках Латинской Америки, Азии и Африки.
Прием работ на XI сезон Конкурса завершается 28 февраля 2025 года на сайте конкурса на русском и английском языках.
Участники круглого стола на тему Фотожурналистика в современных реалиях в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике
29 января, 15:10
 
РоссияМаврикийБангладешИрада ЗейналоваМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаНовости агентства
 
 
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