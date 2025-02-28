https://ria.ru/20250228/vystavka-2002315789.html

Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии

Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии - РИА Новости, 28.02.2025

Выставка работ победителей Конкурса Стенина открылась на Маврикии

Работы победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина впервые представлены на Маврикии. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:58:00+03:00

2025-02-28T18:58:00+03:00

2025-02-28T19:29:00+03:00

россия

маврикий

бангладеш

ирада зейналова

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

новости агентства

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Работы победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина впервые представлены на Маврикии.При поддержке посольства России на Маврикии несколько десятков выставочных работ из Бангладеш, Великобритании, Италии, Испании, Мьянмы, России, Сирии, Индии и ЮАР представлены в столице страны – г. Порт-Луи на площадке Caudan Arts Centre.Экспозиция юбилейного десятого сезона конкурса охватывает широкий круг тем - проблемы экологии, социальные потрясения, этнографическое и культурное разнообразие мира, а также пронзительные личные истории. Ранее лучшие работы Конкурса Стенина уже побывали в Пекине, Белграде, Дар-эс-Саламе, Киншасе и Шардже.Открывая выставку, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова отметила: "Андрей Стенин был другом, он вместе работал с моим мужем в Донбассе в той самой командировке, ставшей для него последней. Он был бескомпромиссным в работе и профессии и всегда настаивал, что журналисты обязаны показывать то, что на самом деле происходит и волнует. И фотовыставка работ молодых журналистов сегодня – как раз об этом"."Мы очень рады впервые представить Конкурс Стенина аудитории на Маврикии. Расширение географии выставочного турне позволяет не только показывать миру яркие и пронзительные работы наших конкурсантов, но и привлекать новых талантливых участников. Надеемся, что в следующем году мы увидим молодых фоторепортеров с Маврикия в числе лауреатов", - отметила куратор конкурса Оксана Олейник.Зарубежное роуд-шоу работ победителей Х Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина продолжится на выставочных площадках Латинской Америки, Азии и Африки.Прием работ на XI сезон Конкурса завершается 28 февраля 2025 года на сайте конкурса на русском и английском языках.

https://ria.ru/20250220/oae-2000556594.html

https://ria.ru/20250129/konkurs-1996108344.html

россия

маврикий

бангладеш

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Открытие выставки работ победителей конкурса Стенина на Маврикии Выставка фотографий участников Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась на Маврикии, передает корреспондент РИА Новости. В открытии приняла участие посол России в стране Ирада Зейналова. 2025-02-28T18:58 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, маврикий, бангладеш, ирада зейналова, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, новости агентства