https://ria.ru/20250228/vsu-2002194394.html

Тицкий: ВСУ провоцируют ВС России, чтобы усложнить переговоры Москвы с США

Тицкий: ВСУ провоцируют ВС России, чтобы усложнить переговоры Москвы с США - РИА Новости, 28.02.2025

Тицкий: ВСУ провоцируют ВС России, чтобы усложнить переговоры Москвы с США

Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий считает, что украинские боевики атакуют мирное население Запорожской области, пытаясь спровоцировать... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:21:00+03:00

2025-02-28T13:21:00+03:00

2025-02-28T13:21:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий считает, что украинские боевики атакуют мирное население Запорожской области, пытаясь спровоцировать Вооруженные силы России и выставить их действия в негативном свете с целью усложнить переговоры между Россией и США. Ранее власти региона и оперативные службы неоднократно заявляли об атаках ударных БПЛА ВСУ по гражданскому транспорту, в числе которого был школьный автобус с детьми . Кроме того отличительной особенностью таких атак является выбор цели. Операторы ВСУ выбирают гражданские объекты или транспорт даже если рядом находятся военнослужащие. "Когда дипломатические миссии России и США обсуждают возможный мирный процесс, украинской стороне важно спровоцировать нас на необдуманные шаги, ...чтобы в привычной для себя подлой манере повлиять на процесс урегулирования конфликта",- сказал РИА Новости Тицкий. Он отметил, что власти региона, несмотря на сложную ситуацию, стремятся максимально быстро устранить последствия ударов по мирной инфраструктуры. "Все эти провокации разбиваются о главную отличительную черту русского солдата, который "ребёнка не обидит"... Мы не воюем, мы проводим спецоперацию",- сказал Тицкий.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002071273.html

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в мире, россия, запорожская область, сша, вооруженные силы украины