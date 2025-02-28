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Тицкий: ВСУ провоцируют ВС России, чтобы усложнить переговоры Москвы с США - РИА Новости, 28.02.2025
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13:21 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/vsu-2002194394.html
Тицкий: ВСУ провоцируют ВС России, чтобы усложнить переговоры Москвы с США
Тицкий: ВСУ провоцируют ВС России, чтобы усложнить переговоры Москвы с США - РИА Новости, 28.02.2025
Тицкий: ВСУ провоцируют ВС России, чтобы усложнить переговоры Москвы с США
Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий считает, что украинские боевики атакуют мирное население Запорожской области, пытаясь спровоцировать... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:21:00+03:00
2025-02-28T13:21:00+03:00
в мире
россия
запорожская область
сша
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий считает, что украинские боевики атакуют мирное население Запорожской области, пытаясь спровоцировать Вооруженные силы России и выставить их действия в негативном свете с целью усложнить переговоры между Россией и США. Ранее власти региона и оперативные службы неоднократно заявляли об атаках ударных БПЛА ВСУ по гражданскому транспорту, в числе которого был школьный автобус с детьми . Кроме того отличительной особенностью таких атак является выбор цели. Операторы ВСУ выбирают гражданские объекты или транспорт даже если рядом находятся военнослужащие. "Когда дипломатические миссии России и США обсуждают возможный мирный процесс, украинской стороне важно спровоцировать нас на необдуманные шаги, ...чтобы в привычной для себя подлой манере повлиять на процесс урегулирования конфликта",- сказал РИА Новости Тицкий. Он отметил, что власти региона, несмотря на сложную ситуацию, стремятся максимально быстро устранить последствия ударов по мирной инфраструктуры. "Все эти провокации разбиваются о главную отличительную черту русского солдата, который "ребёнка не обидит"... Мы не воюем, мы проводим спецоперацию",- сказал Тицкий.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002071273.html
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в мире, россия, запорожская область, сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины
Тицкий: ВСУ провоцируют ВС России, чтобы усложнить переговоры Москвы с США

Тицкий: ВСУ провоцируют ВС РФ, чтобы усложнить переговоры России и США

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий считает, что украинские боевики атакуют мирное население Запорожской области, пытаясь спровоцировать Вооруженные силы России и выставить их действия в негативном свете с целью усложнить переговоры между Россией и США.
Ранее власти региона и оперативные службы неоднократно заявляли об атаках ударных БПЛА ВСУ по гражданскому транспорту, в числе которого был школьный автобус с детьми . Кроме того отличительной особенностью таких атак является выбор цели. Операторы ВСУ выбирают гражданские объекты или транспорт даже если рядом находятся военнослужащие.
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"Когда дипломатические миссии России и США обсуждают возможный мирный процесс, украинской стороне важно спровоцировать нас на необдуманные шаги, ...чтобы в привычной для себя подлой манере повлиять на процесс урегулирования конфликта",- сказал РИА Новости Тицкий.
Он отметил, что власти региона, несмотря на сложную ситуацию, стремятся максимально быстро устранить последствия ударов по мирной инфраструктуры.
"Все эти провокации разбиваются о главную отличительную черту русского солдата, который "ребёнка не обидит"... Мы не воюем, мы проводим спецоперацию",- сказал Тицкий.
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