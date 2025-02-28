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В Вологодской области увеличили зарплаты врачам первичного звена - РИА Новости, 28.02.2025
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Вологодская область
 
10:06 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/vrachi-2002127971.html
В Вологодской области увеличили зарплаты врачам первичного звена
В Вологодской области увеличили зарплаты врачам первичного звена - РИА Новости, 28.02.2025
В Вологодской области увеличили зарплаты врачам первичного звена
Врачам первого звена, работающим на территории Вологодской области, увеличили зарплаты, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:06:00+03:00
2025-02-28T10:06:00+03:00
вологодская область
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Врачам первого звена, работающим на территории Вологодской области, увеличили зарплаты, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Средняя заработная плата участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики в Вологодской области теперь составляет 150 тысяч рублей. Это важный шаг для привлечения новых специалистов и ликвидации кадрового дефицита в медицинских учреждениях", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Сейчас на Вологодчине остается острым вопрос нехватки терапевтов и педиатров. Как заявил глава региона, нужны системные решения, в том числе привлечение специалистов из других регионов. Для этих целей в регионе продолжается разработка эффективной кадровой программы. Так, на базе областной больницы создали кадровый центр, в котором на данный момент состоят девять специалистов. Первого терапевта уже направили в Сокольскую центральную районную больницу. Кроме того, с начала учебного года в Вологде открылся филиал Ярославского государственного медуниверситета. В нем обучаются более 100 студентов по специальности "Лечебное дело" и по шести направлениям ординатуры: "Терапия", "Педиатрия", "Анестезиология-реаниматология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология" и "Офтальмология".
https://ria.ru/20240825/zarplaty-1968314197.html
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здоровье - общество, вологодская область, вологда, георгий филимонов
Вологодская область, Здоровье - Общество, Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов
В Вологодской области увеличили зарплаты врачам первичного звена

Вологодским врачам первого звена увеличили зарплаты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкУчастковый врач - терапевт поликлиники
Участковый врач - терапевт поликлиники - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Участковый врач - терапевт поликлиники. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Врачам первого звена, работающим на территории Вологодской области, увеличили зарплаты, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Средняя заработная плата участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики в Вологодской области теперь составляет 150 тысяч рублей. Это важный шаг для привлечения новых специалистов и ликвидации кадрового дефицита в медицинских учреждениях", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
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Сейчас на Вологодчине остается острым вопрос нехватки терапевтов и педиатров. Как заявил глава региона, нужны системные решения, в том числе привлечение специалистов из других регионов. Для этих целей в регионе продолжается разработка эффективной кадровой программы.
Так, на базе областной больницы создали кадровый центр, в котором на данный момент состоят девять специалистов. Первого терапевта уже направили в Сокольскую центральную районную больницу.
Кроме того, с начала учебного года в Вологде открылся филиал Ярославского государственного медуниверситета. В нем обучаются более 100 студентов по специальности "Лечебное дело" и по шести направлениям ординатуры: "Терапия", "Педиатрия", "Анестезиология-реаниматология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология" и "Офтальмология".
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