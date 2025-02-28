В Вологодской области увеличили зарплаты врачам первичного звена
Вологодским врачам первого звена увеличили зарплаты
Участковый врач - терапевт поликлиники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Врачам первого звена, работающим на территории Вологодской области, увеличили зарплаты, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Средняя заработная плата участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики в Вологодской области теперь составляет 150 тысяч рублей. Это важный шаг для привлечения новых специалистов и ликвидации кадрового дефицита в медицинских учреждениях", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Средние зарплаты врачей в России превысили сто тысяч рублей
25 августа 2024, 08:06
Сейчас на Вологодчине остается острым вопрос нехватки терапевтов и педиатров. Как заявил глава региона, нужны системные решения, в том числе привлечение специалистов из других регионов. Для этих целей в регионе продолжается разработка эффективной кадровой программы.
Так, на базе областной больницы создали кадровый центр, в котором на данный момент состоят девять специалистов. Первого терапевта уже направили в Сокольскую центральную районную больницу.
Кроме того, с начала учебного года в Вологде открылся филиал Ярославского государственного медуниверситета. В нем обучаются более 100 студентов по специальности "Лечебное дело" и по шести направлениям ординатуры: "Терапия", "Педиатрия", "Анестезиология-реаниматология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология" и "Офтальмология".
Кабинеты выдачи рецептов заработали во всех вологодских поликлиниках
25 февраля, 15:21