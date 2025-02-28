https://ria.ru/20250228/vostok-2002176486.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 28.02.2025

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Восток" в течение недели заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям бригад ВСУ, противник потерял более 1180... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:30:00+03:00

2025-02-28T12:30:00+03:00

2025-02-28T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям бригад ВСУ, противник потерял более 1180 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Противник потерял более 1180 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - говорится в сообщении.Отмечается, что уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки калибра 155-мм производства стран НАТО, а также три склада боеприпасов.

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россия, германия, вооруженные силы украины, нато