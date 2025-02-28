https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002283856.html
СК начал проверку после гибели водолаза под Анапой
СК начал проверку после гибели водолаза под Анапой - РИА Новости, 28.02.2025
СК начал проверку после гибели водолаза под Анапой
Следователи устанавливают причины гибели водолаза под Анапой, назначена экспертиза, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:45:00+03:00
2025-02-28T17:45:00+03:00
2025-02-28T17:53:00+03:00
происшествия
анапа
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Следователи устанавливают причины гибели водолаза под Анапой, назначена экспертиза, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Кубани. В пятницу в краевом главке МЧС заявили, что спасатель-водолаз Семен Луговой утонул при проведении работ по очистке акватории Керченского залива у Анапы. У погибшего мужчины остались жена и двое детей. "Следственным отделом по городу Анапе СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка в связи со смертью спасателя-водолаза в районе поселка Джемете", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
СК начал проверку после гибели водолаза под Анапой
СК выясняет причину гибели работавшего на очистке акватории у Анапы водолаза