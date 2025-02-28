https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002283856.html

СК начал проверку после гибели водолаза под Анапой

СК начал проверку после гибели водолаза под Анапой - РИА Новости, 28.02.2025

СК начал проверку после гибели водолаза под Анапой

Следователи устанавливают причины гибели водолаза под Анапой, назначена экспертиза, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:45:00+03:00

2025-02-28T17:45:00+03:00

2025-02-28T17:53:00+03:00

происшествия

анапа

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Следователи устанавливают причины гибели водолаза под Анапой, назначена экспертиза, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Кубани. В пятницу в краевом главке МЧС заявили, что спасатель-водолаз Семен Луговой утонул при проведении работ по очистке акватории Керченского залива у Анапы. У погибшего мужчины остались жена и двое детей. "Следственным отделом по городу Анапе СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка в связи со смертью спасателя-водолаза в районе поселка Джемете", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html

анапа

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, анапа, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе