https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002280358.html

Спасатель-водолаз утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе

Спасатель-водолаз утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе - РИА Новости, 28.02.2025

Спасатель-водолаз утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе

Спасатель-водолаз Семен Луговой утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе, сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:36:00+03:00

2025-02-28T17:36:00+03:00

2025-02-28T19:07:00+03:00

происшествия

россия

анапа

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 28 фев — РИА Новости. Спасатель-водолаз Семен Луговой утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе, сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю."МЧС России скорбит о гибели сотрудника в Краснодарском крае. При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в поселке Джемете города Анапы в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", — говорится в релизе.Спасатель первого класса служил в системе МЧС с 2011 года, принимал участие во многих спасательных операциях, ответственно и честно выполнял боевые задачи в самых сложных и опасных условиях.У погибшего остались жена и двое детей. Следственный комитет начал проверку.

https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, анапа, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, следственный комитет россии (ск рф)