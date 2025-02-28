https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002280358.html
Спасатель-водолаз утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе
Спасатель-водолаз утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе - РИА Новости, 28.02.2025
Спасатель-водолаз утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе
Спасатель-водолаз Семен Луговой утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе, сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:36:00+03:00
2025-02-28T17:36:00+03:00
2025-02-28T19:07:00+03:00
происшествия
россия
анапа
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 28 фев — РИА Новости. Спасатель-водолаз Семен Луговой утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе, сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю."МЧС России скорбит о гибели сотрудника в Краснодарском крае. При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в поселке Джемете города Анапы в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", — говорится в релизе.Спасатель первого класса служил в системе МЧС с 2011 года, принимал участие во многих спасательных операциях, ответственно и честно выполнял боевые задачи в самых сложных и опасных условиях.У погибшего остались жена и двое детей. Следственный комитет начал проверку.
https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, анапа, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Анапа, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Следственный комитет России (СК РФ)
Спасатель-водолаз утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе
Спасатель-водолаз погиб при сборе мазута в Керченском проливе