Рейтинг@Mail.ru
Спасатель-водолаз утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 28.02.2025 (обновлено: 19:07 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002280358.html
Спасатель-водолаз утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе
Спасатель-водолаз утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе - РИА Новости, 28.02.2025
Спасатель-водолаз утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе
Спасатель-водолаз Семен Луговой утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе, сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:36:00+03:00
2025-02-28T19:07:00+03:00
происшествия
россия
анапа
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002285033_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_4ee4019e52c0b91e7004e293c2ab4224.jpg
КРАСНОДАР, 28 фев — РИА Новости. Спасатель-водолаз Семен Луговой утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе, сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю."МЧС России скорбит о гибели сотрудника в Краснодарском крае. При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в поселке Джемете города Анапы в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", — говорится в релизе.Спасатель первого класса служил в системе МЧС с 2011 года, принимал участие во многих спасательных операциях, ответственно и честно выполнял боевые задачи в самых сложных и опасных условиях.У погибшего остались жена и двое детей. Следственный комитет начал проверку.
https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html
россия
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002285033_74:0:1029:716_1920x0_80_0_0_65a33d37e6e1949db164233f8bca8ae5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, анапа, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Анапа, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Следственный комитет России (СК РФ)
Спасатель-водолаз утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе

Спасатель-водолаз погиб при сборе мазута в Керченском проливе

© Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете/TelegramВодолаз утонул при проведении работ в зоне разлива мазута в акватории поселка Джемете в Анапе
Водолаз утонул при проведении работ в зоне разлива мазута в акватории поселка Джемете в Анапе - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете/Telegram
Водолаз утонул при проведении работ в зоне разлива мазута в акватории поселка Джемете в Анапе
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 28 фев — РИА Новости. Спасатель-водолаз Семен Луговой утонул во время работ в зоне разлива мазута в Анапе, сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
"МЧС России скорбит о гибели сотрудника в Краснодарском крае. При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в поселке Джемете города Анапы в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Нархова Луговой Семен Андреевич. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", — говорится в релизе.
Спасатель первого класса служил в системе МЧС с 2011 года, принимал участие во многих спасательных операциях, ответственно и честно выполнял боевые задачи в самых сложных и опасных условиях.
У погибшего остались жена и двое детей. Следственный комитет начал проверку.
Водолаз на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Чурикова рассказала о подвиге водолазов на месте разлива мазута в Анапе
20 января, 09:32
 
ПроисшествияРоссияАнапаКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала