https://ria.ru/20250228/veteran-2002297333.html

В Приангарье рассказали о ветеране из Иркутска, написавшем письмо Путину

В Приангарье рассказали о ветеране из Иркутска, написавшем письмо Путину - РИА Новости, 28.02.2025

В Приангарье рассказали о ветеране из Иркутска, написавшем письмо Путину

Глава Приангарья Игорь Кобзев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему письмо ветерана Великой Отечественной войны из Иркутска Михаила... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:10:00+03:00

2025-02-28T18:10:00+03:00

2025-02-28T18:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

иркутск

иркутская область

россия

игорь кобзев

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ИРКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Глава Приангарья Игорь Кобзев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему письмо ветерана Великой Отечественной войны из Иркутска Михаила Гаврилова со словами "Победа будет за нами", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Иркутской области. В пятницу глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Иркутской области. Кобзев рассказал о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важное событие для Иркутской области, откуда более 200 тысяч жителей убыло на фронт, больше половины из них не вернулось, 138 человек получили звание Героев Советского Союза. Глава Приангарья также передал президенту РФ письмо от жителя Иркутска, ветерана Великой Отечественной войны со словами поддержки. Последнюю фразу послания Путин процитировал: "Победа будет за нами!" и отметил, что "ветеран по-другому и не может написать". "Это письмо передал президенту ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Михаил Николаевич Гаврилов", - сообщил собеседник агентства. Ветеран Михаил Гаврилов награжден орденом Отечественной войны, он в прошлом - десантник, совершивший 47 прыжков, в мирное время 50 лет отстоял за станком, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Был призван на фронт в 18-летнем возрасте из Иркутска, участвовал в освобождении от фашистов Польши и Венгрии. В ноябре 2025 года Михаилу Николаевичу исполнится 100 лет. Но, несмотря на возраст, он бодр и силен духом. Девятого мая он планирует принять участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.

https://ria.ru/20250228/kobzev-2002229427.html

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Ольга Фомченкова

общество, иркутск, иркутская область, россия, игорь кобзев, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне