Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье рассказали о ветеране из Иркутска, написавшем письмо Путину - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:10 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/veteran-2002297333.html
В Приангарье рассказали о ветеране из Иркутска, написавшем письмо Путину
В Приангарье рассказали о ветеране из Иркутска, написавшем письмо Путину - РИА Новости, 28.02.2025
В Приангарье рассказали о ветеране из Иркутска, написавшем письмо Путину
Глава Приангарья Игорь Кобзев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему письмо ветерана Великой Отечественной войны из Иркутска Михаила... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:10:00+03:00
2025-02-28T18:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
иркутск
иркутская область
россия
игорь кобзев
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002295886_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_0141ee2110e1e0442ab36bf0d30d2f0f.jpg
ИРКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Глава Приангарья Игорь Кобзев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему письмо ветерана Великой Отечественной войны из Иркутска Михаила Гаврилова со словами "Победа будет за нами", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Иркутской области. В пятницу глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Иркутской области. Кобзев рассказал о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важное событие для Иркутской области, откуда более 200 тысяч жителей убыло на фронт, больше половины из них не вернулось, 138 человек получили звание Героев Советского Союза. Глава Приангарья также передал президенту РФ письмо от жителя Иркутска, ветерана Великой Отечественной войны со словами поддержки. Последнюю фразу послания Путин процитировал: "Победа будет за нами!" и отметил, что "ветеран по-другому и не может написать". "Это письмо передал президенту ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Михаил Николаевич Гаврилов", - сообщил собеседник агентства. Ветеран Михаил Гаврилов награжден орденом Отечественной войны, он в прошлом - десантник, совершивший 47 прыжков, в мирное время 50 лет отстоял за станком, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Был призван на фронт в 18-летнем возрасте из Иркутска, участвовал в освобождении от фашистов Польши и Венгрии. В ноябре 2025 года Михаилу Николаевичу исполнится 100 лет. Но, несмотря на возраст, он бодр и силен духом. Девятого мая он планирует принять участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250228/kobzev-2002229427.html
иркутск
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002295886_120:0:1257:853_1920x0_80_0_0_cfe7e59040f7763c2e025ae1adda4d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, иркутск, иркутская область, россия, игорь кобзев, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Иркутск, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Приангарье рассказали о ветеране из Иркутска, написавшем письмо Путину

Кобзев передал Путину письмо Михаила Гаврилова, который приедет на Парад Победы

© Фото : Правительство Иркутской области/TelegramГлава Приангарья Игорь Кобзев и ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Михаил Гаврилов
Глава Приангарья Игорь Кобзев и ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Михаил Гаврилов - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Правительство Иркутской области/Telegram
Глава Приангарья Игорь Кобзев и ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Михаил Гаврилов
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Глава Приангарья Игорь Кобзев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему письмо ветерана Великой Отечественной войны из Иркутска Михаила Гаврилова со словами "Победа будет за нами", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Иркутской области.
В пятницу глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Иркутской области. Кобзев рассказал о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важное событие для Иркутской области, откуда более 200 тысяч жителей убыло на фронт, больше половины из них не вернулось, 138 человек получили звание Героев Советского Союза.
Глава Приангарья также передал президенту РФ письмо от жителя Иркутска, ветерана Великой Отечественной войны со словами поддержки. Последнюю фразу послания Путин процитировал: "Победа будет за нами!" и отметил, что "ветеран по-другому и не может написать".
«
"Это письмо передал президенту ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Михаил Николаевич Гаврилов", - сообщил собеседник агентства.
Ветеран Михаил Гаврилов награжден орденом Отечественной войны, он в прошлом - десантник, совершивший 47 прыжков, в мирное время 50 лет отстоял за станком, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Был призван на фронт в 18-летнем возрасте из Иркутска, участвовал в освобождении от фашистов Польши и Венгрии. В ноябре 2025 года Михаилу Николаевичу исполнится 100 лет. Но, несмотря на возраст, он бодр и силен духом. Девятого мая он планирует принять участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту подарок от матери Героя России Эдуарда Дьяконова – скульптуру бойца СВО, сделанную иркутскими мастерами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Иркутский губернатор передал Путину статуэтку от матери погибшего на СВО
Вчера, 14:53
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоИркутскИркутская областьРоссияИгорь КобзевВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала