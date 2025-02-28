https://ria.ru/20250228/veteran-2002216897.html

Иркутский губернатор передал Путину письмо от участника Парада Победы

Иркутский губернатор передал Путину письмо от участника Парада Победы - РИА Новости, 28.02.2025

Иркутский губернатор передал Путину письмо от участника Парада Победы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту РФ Владимиру Путину письмо от участника Великой Отечественной войны, который в мае приедет на Парад РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:25:00+03:00

2025-02-28T14:25:00+03:00

2025-02-28T14:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

иркутская область

россия

москва

игорь кобзев

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002207743_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ea0e12e2ba0322ed1e3e2d4d04e0e456.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту РФ Владимиру Путину письмо от участника Великой Отечественной войны, который в мае приедет на Парад Победы в Москву. В пятницу глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Иркутской области. Кобзев рассказал о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - очень важное событие для Иркутской области, откуда более 200 тысяч жителей убыло на фронт, больше половины из них не вернулось, 138 человек получили звание Героев Советского Союза. "Я хотел бы передать вам конверт от нашего ветерана, он будет участником Парада в этом году. Кстати, ему в этом году 100 лет. Он Вам передал письмо, можете посмотреть, почитать, со словами поддержки, особенно последние фразы. Это люди, которые прошли школу (жизни), правильно все там написали", - сказал Кобзев. Путин внимательно прочитал и отметил, что "ветеран по-другому и не может написать": "Победа будет за нами", - процитировал президент. Кобзев уточнил, что этот ветеран имеет орден Отечественной войны, десантник, совершивший 47 прыжков, и "50 лет отстоял за станком", награжден орденом Трудового Красного Знамени.

https://ria.ru/20250116/ssha-1994075718.html

иркутская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, иркутская область, россия, москва, игорь кобзев, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне