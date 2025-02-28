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Иркутский губернатор передал Путину письмо от участника Парада Победы - РИА Новости, 28.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:25 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/veteran-2002216897.html
Иркутский губернатор передал Путину письмо от участника Парада Победы
Иркутский губернатор передал Путину письмо от участника Парада Победы - РИА Новости, 28.02.2025
Иркутский губернатор передал Путину письмо от участника Парада Победы
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту РФ Владимиру Путину письмо от участника Великой Отечественной войны, который в мае приедет на Парад РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:25:00+03:00
2025-02-28T14:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
иркутская область
россия
москва
игорь кобзев
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту РФ Владимиру Путину письмо от участника Великой Отечественной войны, который в мае приедет на Парад Победы в Москву. В пятницу глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Иркутской области. Кобзев рассказал о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - очень важное событие для Иркутской области, откуда более 200 тысяч жителей убыло на фронт, больше половины из них не вернулось, 138 человек получили звание Героев Советского Союза. "Я хотел бы передать вам конверт от нашего ветерана, он будет участником Парада в этом году. Кстати, ему в этом году 100 лет. Он Вам передал письмо, можете посмотреть, почитать, со словами поддержки, особенно последние фразы. Это люди, которые прошли школу (жизни), правильно все там написали", - сказал Кобзев. Путин внимательно прочитал и отметил, что "ветеран по-другому и не может написать": "Победа будет за нами", - процитировал президент. Кобзев уточнил, что этот ветеран имеет орден Отечественной войны, десантник, совершивший 47 прыжков, и "50 лет отстоял за станком", награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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общество, иркутская область, россия, москва, игорь кобзев, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Иркутская область, Россия, Москва, Игорь Кобзев, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Иркутский губернатор передал Путину письмо от участника Парада Победы

Кобзев передал Путину письмо от ветерана войны, который приедет на Парад Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту РФ Владимиру Путину письмо от участника Великой Отечественной войны, который в мае приедет на Парад Победы в Москву.
В пятницу глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Иркутской области. Кобзев рассказал о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - очень важное событие для Иркутской области, откуда более 200 тысяч жителей убыло на фронт, больше половины из них не вернулось, 138 человек получили звание Героев Советского Союза.
«
"Я хотел бы передать вам конверт от нашего ветерана, он будет участником Парада в этом году. Кстати, ему в этом году 100 лет. Он Вам передал письмо, можете посмотреть, почитать, со словами поддержки, особенно последние фразы. Это люди, которые прошли школу (жизни), правильно все там написали", - сказал Кобзев.
Путин внимательно прочитал и отметил, что "ветеран по-другому и не может написать": "Победа будет за нами", - процитировал президент.
Кобзев уточнил, что этот ветеран имеет орден Отечественной войны, десантник, совершивший 47 прыжков, и "50 лет отстоял за станком", награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоИркутская областьРоссияМоскваИгорь КобзевВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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