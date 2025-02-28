Иркутский губернатор передал Путину письмо от участника Парада Победы
Кобзев передал Путину письмо от ветерана войны, который приедет на Парад Победы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту РФ Владимиру Путину письмо от участника Великой Отечественной войны, который в мае приедет на Парад Победы в Москву.
В пятницу глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Иркутской области. Кобзев рассказал о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - очень важное событие для Иркутской области, откуда более 200 тысяч жителей убыло на фронт, больше половины из них не вернулось, 138 человек получили звание Героев Советского Союза.
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"Я хотел бы передать вам конверт от нашего ветерана, он будет участником Парада в этом году. Кстати, ему в этом году 100 лет. Он Вам передал письмо, можете посмотреть, почитать, со словами поддержки, особенно последние фразы. Это люди, которые прошли школу (жизни), правильно все там написали", - сказал Кобзев.
Путин внимательно прочитал и отметил, что "ветеран по-другому и не может написать": "Победа будет за нами", - процитировал президент.
Кобзев уточнил, что этот ветеран имеет орден Отечественной войны, десантник, совершивший 47 прыжков, и "50 лет отстоял за станком", награжден орденом Трудового Красного Знамени.