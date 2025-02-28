https://ria.ru/20250228/ussurijsk-2002101480.html

Путина попросили присвоить Уссурийску звание "Город трудовой доблести"

Путина попросили присвоить Уссурийску звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 28.02.2025

Путина попросили присвоить Уссурийску звание "Город трудовой доблести"

Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путин с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T06:59:00+03:00

2025-02-28T06:59:00+03:00

2025-02-28T07:17:00+03:00

общество

россия

уссурийск

владимир путин

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путин с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморья. "Приморские депутаты поддержали предложение жителей и главы города и приняли обращение к президенту России с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении. Труженики Уссурийска своим самоотверженным трудом в годы Великой Отечественной войны обеспечили на предприятиях города бесперебойное производство оружейной, пищевой, кожевенной продукции, выполняя и перевыполняя государственный план в соответствии с заданиями Государственного Комитета Обороны. Об этом свидетельствуют как архивные документы, так и многочисленные газетные публикации военных лет, правительственные телеграммы товарищу Сталину и его ответные телеграммы. По словам вице-спикера краевого парламента Джамбулата Текиева, которые приводятся в сообщении, представленные для присвоения звания документы соответствуют необходимым требованиям и получили положительное экспертное заключение Российской академии наук. Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается с марта 2020 года городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В настоящее время это почетное звание носят 70 городов России.

https://ria.ru/20250115/putin-1993882008.html

https://ria.ru/20240509/stela-1944974599.html

россия

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, уссурийск, владимир путин, российская академия наук