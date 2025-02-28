https://ria.ru/20250228/ussurijsk-2002101480.html
Путина попросили присвоить Уссурийску звание "Город трудовой доблести"
Путина попросили присвоить Уссурийску звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 28.02.2025
Путина попросили присвоить Уссурийску звание "Город трудовой доблести"
Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путин с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:59:00+03:00
2025-02-28T06:59:00+03:00
2025-02-28T07:17:00+03:00
общество
россия
уссурийск
владимир путин
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путин с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморья. "Приморские депутаты поддержали предложение жителей и главы города и приняли обращение к президенту России с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении. Труженики Уссурийска своим самоотверженным трудом в годы Великой Отечественной войны обеспечили на предприятиях города бесперебойное производство оружейной, пищевой, кожевенной продукции, выполняя и перевыполняя государственный план в соответствии с заданиями Государственного Комитета Обороны. Об этом свидетельствуют как архивные документы, так и многочисленные газетные публикации военных лет, правительственные телеграммы товарищу Сталину и его ответные телеграммы. По словам вице-спикера краевого парламента Джамбулата Текиева, которые приводятся в сообщении, представленные для присвоения звания документы соответствуют необходимым требованиям и получили положительное экспертное заключение Российской академии наук. Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается с марта 2020 года городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В настоящее время это почетное звание носят 70 городов России.
https://ria.ru/20250115/putin-1993882008.html
https://ria.ru/20240509/stela-1944974599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, уссурийск, владимир путин, российская академия наук
Общество, Россия, Уссурийск, Владимир Путин, Российская академия наук
Путина попросили присвоить Уссурийску звание "Город трудовой доблести"
Приморские депутаты просят присвоить Уссурийску звание Город трудовой доблести
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путин с ходатайством о присвоении городу Уссурийску почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморья.
"Приморские депутаты поддержали предложение жителей и главы города и приняли обращение к президенту России
с ходатайством о присвоении городу Уссурийску
почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", - говорится в сообщении.
Труженики Уссурийска своим самоотверженным трудом в годы Великой Отечественной войны обеспечили на предприятиях города бесперебойное производство оружейной, пищевой, кожевенной продукции, выполняя и перевыполняя государственный план в соответствии с заданиями Государственного Комитета Обороны. Об этом свидетельствуют как архивные документы, так и многочисленные газетные публикации военных лет, правительственные телеграммы товарищу Сталину и его ответные телеграммы.
По словам вице-спикера краевого парламента Джамбулата Текиева, которые приводятся в сообщении, представленные для присвоения звания документы соответствуют необходимым требованиям и получили положительное экспертное заключение Российской академии наук
.
Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается с марта 2020 года городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В настоящее время это почетное звание носят 70 городов России.