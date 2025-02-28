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Шойгу и Си Цзиньпин обсудили решение украинского кризиса
Шойгу и Си Цзиньпин обсудили решение украинского кризиса - РИА Новости, 28.02.2025
Шойгу и Си Цзиньпин обсудили решение украинского кризиса
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий в интересах... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:13:00+03:00
2025-02-28T22:13:00+03:00
2025-02-28T22:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий в интересах разрешения украинского кризиса, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Двадцать восьмого февраля 2025 года в Пекине состоялись переговоры секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином... Подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий в интересах решения украинского кризиса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250228/shoygu-2002363108.html
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россия, китай, пекин, сергей шойгу, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Пекин, Сергей Шойгу, Си Цзиньпин, В мире
Шойгу и Си Цзиньпин обсудили решение украинского кризиса
Шойгу и Си Цзиньпин подчеркнули важность дипломатических усилий по Украине