https://ria.ru/20250228/ukraina-2002365154.html

Шойгу и Си Цзиньпин обсудили решение украинского кризиса

Шойгу и Си Цзиньпин обсудили решение украинского кризиса - РИА Новости, 28.02.2025

Шойгу и Си Цзиньпин обсудили решение украинского кризиса

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий в интересах... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:13:00+03:00

2025-02-28T22:13:00+03:00

2025-02-28T22:13:00+03:00

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китай

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сергей шойгу

си цзиньпин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий в интересах разрешения украинского кризиса, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Двадцать восьмого февраля 2025 года в Пекине состоялись переговоры секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином... Подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий в интересах решения украинского кризиса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250228/shoygu-2002363108.html

россия

китай

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россия, китай, пекин, сергей шойгу, си цзиньпин, в мире