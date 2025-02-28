https://ria.ru/20250228/ukraina-2002200542.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.02.2025

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на подконтрольных... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:40:00+03:00

2025-02-28T13:40:00+03:00

2025-02-28T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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николаевская область

херсонская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в период с 13.17 мск по 13.26 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область

херсонская область

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, николаевская область, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины