https://ria.ru/20250228/ukraina-2002097583.html

В Крыму назвали идею введения миротворцев на Украину бредовой

В Крыму назвали идею введения миротворцев на Украину бредовой - РИА Новости, 28.02.2025

В Крыму назвали идею введения миротворцев на Украину бредовой

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредовой идею введения европейских миротворцев на территорию Украины. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:55:00+03:00

2025-02-28T05:55:00+03:00

2025-02-28T05:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

франция

владимир константинов

владимир зеленский

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредовой идею введения европейских миротворцев на территорию Украины. Ранее французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар в интервью агентству Блумберг заявил, что Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира по окончании конфликта. По словам Ломбара, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска на Украину "для обеспечения перемирия". "С идеей миротворцев носятся нынешние правители Франции и Британии. Есть и ещё сторонники этой бредовой идеи. Но у них вводить некого. Американцы смотрят на такую перспективу холодно, хотя и отмахиваются от надоедливых европейских горе-вояк: ну, попробуйте", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, лидеры Франции и Британии носятся с идеей отправки миротворческого контингента для спасения режима Владимира Зеленского. "Точнее - для продления агонии режима Зеленского. Уже не сработает даже вариант, согласно которому если по этим псевдо-миротворцам реально прилетит, то это втянет в непосредственное боестолкновение с Россией всего НАТО. Уже не втянет. Остаётся только возможность потянуть время. В ожидании резкого изменения курса Белого дома или ещё какого-то чуда. Ну и для того, чтобы свои хвосты подчистить на Украине этой публике какое-то время требуется", - сказал Константинов. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001997988.html

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, франция, владимир константинов, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность