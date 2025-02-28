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В Крыму назвали идею введения миротворцев на Украину бредовой - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:55 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002097583.html
В Крыму назвали идею введения миротворцев на Украину бредовой
В Крыму назвали идею введения миротворцев на Украину бредовой - РИА Новости, 28.02.2025
В Крыму назвали идею введения миротворцев на Украину бредовой
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредовой идею введения европейских миротворцев на территорию Украины. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:55:00+03:00
2025-02-28T05:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
франция
владимир константинов
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредовой идею введения европейских миротворцев на территорию Украины. Ранее французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар в интервью агентству Блумберг заявил, что Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира по окончании конфликта. По словам Ломбара, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска на Украину "для обеспечения перемирия". "С идеей миротворцев носятся нынешние правители Франции и Британии. Есть и ещё сторонники этой бредовой идеи. Но у них вводить некого. Американцы смотрят на такую перспективу холодно, хотя и отмахиваются от надоедливых европейских горе-вояк: ну, попробуйте", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, лидеры Франции и Британии носятся с идеей отправки миротворческого контингента для спасения режима Владимира Зеленского. "Точнее - для продления агонии режима Зеленского. Уже не сработает даже вариант, согласно которому если по этим псевдо-миротворцам реально прилетит, то это втянет в непосредственное боестолкновение с Россией всего НАТО. Уже не втянет. Остаётся только возможность потянуть время. В ожидании резкого изменения курса Белого дома или ещё какого-то чуда. Ну и для того, чтобы свои хвосты подчистить на Украине этой публике какое-то время требуется", - сказал Константинов. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001997988.html
https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html
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украина, россия, франция, владимир константинов, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Франция, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
В Крыму назвали идею введения миротворцев на Украину бредовой

Константинов назвал идею введения европейских миротворцев на Украину бредовой

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредовой идею введения европейских миротворцев на территорию Украины.
Ранее французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар в интервью агентству Блумберг заявил, что Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира по окончании конфликта. По словам Ломбара, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска на Украину "для обеспечения перемирия".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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"С идеей миротворцев носятся нынешние правители Франции и Британии. Есть и ещё сторонники этой бредовой идеи. Но у них вводить некого. Американцы смотрят на такую перспективу холодно, хотя и отмахиваются от надоедливых европейских горе-вояк: ну, попробуйте", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, лидеры Франции и Британии носятся с идеей отправки миротворческого контингента для спасения режима Владимира Зеленского.
"Точнее - для продления агонии режима Зеленского. Уже не сработает даже вариант, согласно которому если по этим псевдо-миротворцам реально прилетит, то это втянет в непосредственное боестолкновение с Россией всего НАТО. Уже не втянет. Остаётся только возможность потянуть время. В ожидании резкого изменения курса Белого дома или ещё какого-то чуда. Ну и для того, чтобы свои хвосты подчистить на Украине этой публике какое-то время требуется", - сказал Константинов.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине
17 февраля, 12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Безопасность
 
 
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