https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002221944.html

Несовершеннолетнего жителя Магадана осудили за убийство подростка

Несовершеннолетнего жителя Магадана осудили за убийство подростка - РИА Новости, 28.02.2025

Несовершеннолетнего жителя Магадана осудили за убийство подростка

Суд в Магадане признал 17-летнего жителя города виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 15-летнего подростка, и приговорил его РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:34:00+03:00

2025-02-28T14:34:00+03:00

2025-02-28T14:37:00+03:00

происшествия

магадан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАГАДАН, 28 фев - РИА Новости. Суд в Магадане признал 17-летнего жителя города виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 15-летнего подростка, и приговорил его к четырем годам одному месяцу лишения свободы, сообщает в пятницу СУСК России по региону. В августе 2024 года следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Магадана, который, выясняя отношения из-за девушки, в ходе драки с 15-летним подростком нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо, отчего тот упал, ударившись головой об асфальт и потеряв сознание. Юноша скончался от травмы головы на месте происшествия. "Суд приговорил виновного к четырем годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250227/ubiystvo-2002002256.html

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происшествия, магадан, россия, следственный комитет россии (ск рф)