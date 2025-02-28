Рейтинг@Mail.ru
Несовершеннолетнего жителя Магадана осудили за убийство подростка - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 28.02.2025 (обновлено: 14:37 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002221944.html
Несовершеннолетнего жителя Магадана осудили за убийство подростка
Несовершеннолетнего жителя Магадана осудили за убийство подростка - РИА Новости, 28.02.2025
Несовершеннолетнего жителя Магадана осудили за убийство подростка
Суд в Магадане признал 17-летнего жителя города виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 15-летнего подростка, и приговорил его РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:34:00+03:00
2025-02-28T14:37:00+03:00
происшествия
магадан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002220260_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3269f5919ebb4fc03b1374e44266e026.jpg
МАГАДАН, 28 фев - РИА Новости. Суд в Магадане признал 17-летнего жителя города виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 15-летнего подростка, и приговорил его к четырем годам одному месяцу лишения свободы, сообщает в пятницу СУСК России по региону. В августе 2024 года следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Магадана, который, выясняя отношения из-за девушки, в ходе драки с 15-летним подростком нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо, отчего тот упал, ударившись головой об асфальт и потеряв сознание. Юноша скончался от травмы головы на месте происшествия. "Суд приговорил виновного к четырем годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250227/ubiystvo-2002002256.html
магадан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002220260_155:0:1056:676_1920x0_80_0_0_f85677992723314b0e069140f215e4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магадан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Несовершеннолетнего жителя Магадана осудили за убийство подростка

СК: несовершеннолетний житель Магадана получил четыре года за убийство подростка

© СУ СК России по Магаданской областиНесовершеннолетний магаданец, признанный виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, во время допроса
Несовершеннолетний магаданец, признанный виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, во время допроса - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© СУ СК России по Магаданской области
Несовершеннолетний магаданец, признанный виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, во время допроса
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 28 фев - РИА Новости. Суд в Магадане признал 17-летнего жителя города виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 15-летнего подростка, и приговорил его к четырем годам одному месяцу лишения свободы, сообщает в пятницу СУСК России по региону.
В августе 2024 года следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Магадана, который, выясняя отношения из-за девушки, в ходе драки с 15-летним подростком нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо, отчего тот упал, ударившись головой об асфальт и потеряв сознание. Юноша скончался от травмы головы на месте происшествия.
"Суд приговорил виновного к четырем годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Допрос обвиняемого в убийстве 13-летней давности в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад
27 февраля, 17:09
 
ПроисшествияМагаданРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала