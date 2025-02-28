Несовершеннолетнего жителя Магадана осудили за убийство подростка
СК: несовершеннолетний житель Магадана получил четыре года за убийство подростка
© СУ СК России по Магаданской областиНесовершеннолетний магаданец, признанный виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, во время допроса
© СУ СК России по Магаданской области
Несовершеннолетний магаданец, признанный виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, во время допроса
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МАГАДАН, 28 фев - РИА Новости. Суд в Магадане признал 17-летнего жителя города виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 15-летнего подростка, и приговорил его к четырем годам одному месяцу лишения свободы, сообщает в пятницу СУСК России по региону.
В августе 2024 года следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Магадана, который, выясняя отношения из-за девушки, в ходе драки с 15-летним подростком нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо, отчего тот упал, ударившись головой об асфальт и потеряв сознание. Юноша скончался от травмы головы на месте происшествия.
"Суд приговорил виновного к четырем годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
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