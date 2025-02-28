https://ria.ru/20250228/turtsiya-2002239946.html

Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию

Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию - РИА Новости, 28.02.2025

Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию

Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:30:00+03:00

2025-02-28T15:30:00+03:00

2025-02-28T16:49:00+03:00

россия

турция

в мире

энергетика

экономика

александр новак

атомная энергетика

аэс "аккую"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002260920_0:91:3358:1979_1920x0_80_0_0_87d456dafc7eb75bb39360685145a761.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в нацвалютах, сообщило правительство РФ.Новак провел встречу с Байрактаром, основной темой стало сотрудничество в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической и атомной отраслях. Было отмечено, что взаимодействие в энергетической сфере является стратегическим направлением сотрудничества между Россией и Турцией."Стороны обсудили дальнейшее инвестиционное взаимодействие в области ТЭК, вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в национальных валютах, а также ход строительства АЭС "Аккую", четыре энергоблока которой планируется возвести в Турецкой Республике до 2028 года", - сообщило правительство по итогам встречи."Ценим принципиальную позицию руководства Турции – продолжать развитие взаимовыгодного двустороннего партнёрства с Россией, вопреки давлению западных государств. Уверен, что по каналам двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будут приложены все усилия для достижения новых результатов в торгово-экономической сфере", – подчеркнул Новак.Турция в 2023 году заняла третье место среди внешнеторговых партнёров России (третье по экспорту и пятое по импорту). На встрече с Байрактаром Новак отметил хорошие результаты торгово-экономического сотрудничества стран и в 2024 году.

https://ria.ru/20250130/akkuyu-1996248952.html

https://ria.ru/20250204/milliardy-1997231089.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, в мире, энергетика, экономика, александр новак, атомная энергетика, аэс "аккую"