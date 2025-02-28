Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию
Россия и Турция обсудили вопросы поставок энергоресурсов на турецкий рынок
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на встрече в Москве. 28 февраля 2025
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на встрече в Москве. 28 февраля 2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в нацвалютах, сообщило правительство РФ.
"Стороны обсудили дальнейшее инвестиционное взаимодействие в области ТЭК, вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в национальных валютах, а также ход строительства АЭС "Аккую", четыре энергоблока которой планируется возвести в Турецкой Республике до 2028 года", - сообщило правительство по итогам встречи.
"Ценим принципиальную позицию руководства Турции – продолжать развитие взаимовыгодного двустороннего партнёрства с Россией, вопреки давлению западных государств. Уверен, что по каналам двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будут приложены все усилия для достижения новых результатов в торгово-экономической сфере", – подчеркнул Новак.
Турция в 2023 году заняла третье место среди внешнеторговых партнёров России (третье по экспорту и пятое по импорту). На встрече с Байрактаром Новак отметил хорошие результаты торгово-экономического сотрудничества стран и в 2024 году.
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