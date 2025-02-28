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Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию - РИА Новости, 28.02.2025
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15:30 28.02.2025 (обновлено: 16:49 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/turtsiya-2002239946.html
Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию
Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию - РИА Новости, 28.02.2025
Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию
Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:30:00+03:00
2025-02-28T16:49:00+03:00
россия
турция
в мире
энергетика
экономика
александр новак
атомная энергетика
аэс "аккую"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в нацвалютах, сообщило правительство РФ.Новак провел встречу с Байрактаром, основной темой стало сотрудничество в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической и атомной отраслях. Было отмечено, что взаимодействие в энергетической сфере является стратегическим направлением сотрудничества между Россией и Турцией."Стороны обсудили дальнейшее инвестиционное взаимодействие в области ТЭК, вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в национальных валютах, а также ход строительства АЭС "Аккую", четыре энергоблока которой планируется возвести в Турецкой Республике до 2028 года", - сообщило правительство по итогам встречи."Ценим принципиальную позицию руководства Турции – продолжать развитие взаимовыгодного двустороннего партнёрства с Россией, вопреки давлению западных государств. Уверен, что по каналам двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будут приложены все усилия для достижения новых результатов в торгово-экономической сфере", – подчеркнул Новак.Турция в 2023 году заняла третье место среди внешнеторговых партнёров России (третье по экспорту и пятое по импорту). На встрече с Байрактаром Новак отметил хорошие результаты торгово-экономического сотрудничества стран и в 2024 году.
https://ria.ru/20250130/akkuyu-1996248952.html
https://ria.ru/20250204/milliardy-1997231089.html
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россия, турция, в мире, энергетика, экономика, александр новак, атомная энергетика, аэс "аккую"
Россия, Турция, В мире, Энергетика, Экономика, Александр Новак, Атомная энергетика, АЭС "Аккую"
Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию

Россия и Турция обсудили вопросы поставок энергоресурсов на турецкий рынок

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на встрече в Москве. 28 февраля 2025
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на встрече в Москве. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на встрече в Москве. 28 февраля 2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в нацвалютах, сообщило правительство РФ.
Новак провел встречу с Байрактаром, основной темой стало сотрудничество в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической и атомной отраслях. Было отмечено, что взаимодействие в энергетической сфере является стратегическим направлением сотрудничества между Россией и Турцией.
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"Стороны обсудили дальнейшее инвестиционное взаимодействие в области ТЭК, вопросы поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок и увеличения доли взаиморасчетов в национальных валютах, а также ход строительства АЭС "Аккую", четыре энергоблока которой планируется возвести в Турецкой Республике до 2028 года", - сообщило правительство по итогам встречи.
"Ценим принципиальную позицию руководства Турции – продолжать развитие взаимовыгодного двустороннего партнёрства с Россией, вопреки давлению западных государств. Уверен, что по каналам двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будут приложены все усилия для достижения новых результатов в торгово-экономической сфере", – подчеркнул Новак.
Турция в 2023 году заняла третье место среди внешнеторговых партнёров России (третье по экспорту и пятое по импорту). На встрече с Байрактаром Новак отметил хорошие результаты торгово-экономического сотрудничества стран и в 2024 году.
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