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Глава МИД Турции призвал США отказаться от поддержки РПК - РИА Новости, 28.02.2025
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03:57 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/turtsiya-2002090144.html
Глава МИД Турции призвал США отказаться от поддержки РПК
Глава МИД Турции призвал США отказаться от поддержки РПК - РИА Новости, 28.02.2025
Глава МИД Турции призвал США отказаться от поддержки РПК
США должны "освободиться от обязательства" поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), это "токсичная субстанция" в отношениях Анкары и... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:57:00+03:00
2025-02-28T03:57:00+03:00
в мире
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сша
хакан фидан
абдуллах оджалан
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АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. США должны "освободиться от обязательства" поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), это "токсичная субстанция" в отношениях Анкары и Вашингтона, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Al Jazeera Arabic. Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали в четверг обращение лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. "...США должны освободиться от обязательств по поддержке РПК, которая представляет угрозу для Турции. Для нас это чрезвычайно важный вопрос национальной безопасности,.. это действительно токсичная субстанция между нами и Америкой... После этого, я думаю, что такая сильная страна, как Турция, может внести очень позитивный вклад в этот регион вместе с Америкой", - заявил Фидан. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не приемлет боевиков признанной террористической и запрещенной в стране PПК в качестве представителей курдов в Сирии. В свою очередь Оджалан на встрече с депутатами прокурдской партии DEM выразил готовность предпринять необходимый "позитивный шаг" для решения курдского вопроса на турецкой территории. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил ранее, что Анкара ожидает от Дамаска решения проблемы с присутствием боевиков Рабочей партии Курдистана. Эрдоган сообщил 4 февраля, что обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа совместные шаги по борьбе с РПК и ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
https://ria.ru/20250227/kurdy-2002055002.html
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в мире, турция, анкара (провинция), сша, хакан фидан, абдуллах оджалан, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), США, Хакан Фидан, Абдуллах Оджалан, Реджеп Тайип Эрдоган
Глава МИД Турции призвал США отказаться от поддержки РПК

Глава МИД Турции Фидан: США должны освободиться от обязательств по поддержке РПК

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. США должны "освободиться от обязательства" поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), это "токсичная субстанция" в отношениях Анкары и Вашингтона, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Al Jazeera Arabic.
Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали в четверг обращение лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции.
Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Президент Иракского Курдистана приветствовал призыв РПК к миру
Вчера, 19:57
"...США должны освободиться от обязательств по поддержке РПК, которая представляет угрозу для Турции. Для нас это чрезвычайно важный вопрос национальной безопасности,.. это действительно токсичная субстанция между нами и Америкой... После этого, я думаю, что такая сильная страна, как Турция, может внести очень позитивный вклад в этот регион вместе с Америкой", - заявил Фидан.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не приемлет боевиков признанной террористической и запрещенной в стране PПК в качестве представителей курдов в Сирии. В свою очередь Оджалан на встрече с депутатами прокурдской партии DEM выразил готовность предпринять необходимый "позитивный шаг" для решения курдского вопроса на турецкой территории.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил ранее, что Анкара ожидает от Дамаска решения проблемы с присутствием боевиков Рабочей партии Курдистана. Эрдоган сообщил 4 февраля, что обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа совместные шаги по борьбе с РПК и ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время российско-турецких переговоров в Анкаре. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Турция внимательно следит за переговорами России и США
24 февраля, 12:03
 
В миреТурцияАнкара (провинция)СШАХакан ФиданАбдуллах ОджаланРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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