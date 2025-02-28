https://ria.ru/20250228/turtsiya-2002090144.html

Глава МИД Турции призвал США отказаться от поддержки РПК

Глава МИД Турции призвал США отказаться от поддержки РПК - РИА Новости, 28.02.2025

Глава МИД Турции призвал США отказаться от поддержки РПК

США должны "освободиться от обязательства" поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), это "токсичная субстанция" в отношениях Анкары и... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T03:57:00+03:00

2025-02-28T03:57:00+03:00

2025-02-28T03:57:00+03:00

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АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. США должны "освободиться от обязательства" поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), это "токсичная субстанция" в отношениях Анкары и Вашингтона, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Al Jazeera Arabic. Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали в четверг обращение лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. "...США должны освободиться от обязательств по поддержке РПК, которая представляет угрозу для Турции. Для нас это чрезвычайно важный вопрос национальной безопасности,.. это действительно токсичная субстанция между нами и Америкой... После этого, я думаю, что такая сильная страна, как Турция, может внести очень позитивный вклад в этот регион вместе с Америкой", - заявил Фидан. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не приемлет боевиков признанной террористической и запрещенной в стране PПК в качестве представителей курдов в Сирии. В свою очередь Оджалан на встрече с депутатами прокурдской партии DEM выразил готовность предпринять необходимый "позитивный шаг" для решения курдского вопроса на турецкой территории. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил ранее, что Анкара ожидает от Дамаска решения проблемы с присутствием боевиков Рабочей партии Курдистана. Эрдоган сообщил 4 февраля, что обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа совместные шаги по борьбе с РПК и ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

https://ria.ru/20250227/kurdy-2002055002.html

https://ria.ru/20250224/turtsiya-2001244511.html

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анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), сша, хакан фидан, абдуллах оджалан, реджеп тайип эрдоган