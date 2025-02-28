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У Турции нет проблем с евреями, заявил Фидан - РИА Новости, 28.02.2025
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11:55 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/turtsija-2002163261.html
У Турции нет проблем с евреями, заявил Фидан
У Турции нет проблем с евреями, заявил Фидан - РИА Новости, 28.02.2025
У Турции нет проблем с евреями, заявил Фидан
Турция не имеет проблем с евреями, проблема Анкары связана с "основанной на сионизме экспансионистской политике" Израиля, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:55:00+03:00
2025-02-28T11:55:00+03:00
в мире
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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Турция не имеет проблем с евреями, проблема Анкары связана с "основанной на сионизме экспансионистской политике" Израиля, заявил глава МИД Хакан Фидан. Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще в октябре 2023 года, говорил ранее турецкий дипломатический источник. МИД Турции в ноябре 2023 года сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. МИД Израиля заявил, что решение Турции еще сильнее приближает Анкару к ХАМАС. "Как вы знаете, Турция была одной из первых стран, признавших государство Израиль. В ходе этого процесса у нас есть только одна чувствительность - Иерусалим и палестинский народ. Это чувствительность нашего народа. Каждое избранное правительство в Турции должно прислушиваться к мнению народа… Мы - нация, которая принимала евреев, бежавших из Испании. Мы приняли их. Мы - страна, которая принимала евреев, бежавших от гитлеровских преследований во время Второй мировой войны. У нас нет проблем с евреями. У нас есть проблема с экспансионистской политикой государства Израиль, основанной на сионизме", - сказал Фидан в интервью Al Jazeera Arabic. Глава МИД Турции обвинил израильское руководство "в нежелании принимать наличие Палестины в границах 1967 года". "Наша проблема с государством, сколько раз мы говорили израильтянам: пока вы не трогаете палестинцев, пока вы их не убиваете, пока нет проблем с мечетью Аль-Акса, у нас нет проблем. Но когда такие вещи происходят, невозможно, чтобы наш народ не реагировал на это, а значит, чтобы администрация и политическое руководство, избранные этим народом, молчали. В любом случае, такое правительство не может оставаться в Турции", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20241113/turtsija-1983518724.html
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в мире, турция, израиль, анкара (провинция), хакан фидан, хамас
В мире, Турция, Израиль, Анкара (провинция), Хакан Фидан, ХАМАС
У Турции нет проблем с евреями, заявил Фидан

Фидан: проблема Анкары связана с основанной на сионизме политике Израиля

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Турция не имеет проблем с евреями, проблема Анкары связана с "основанной на сионизме экспансионистской политике" Израиля, заявил глава МИД Хакан Фидан.
Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию еще в октябре 2023 года, говорил ранее турецкий дипломатический источник. МИД Турции в ноябре 2023 года сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. МИД Израиля заявил, что решение Турции еще сильнее приближает Анкару к ХАМАС.
"Как вы знаете, Турция была одной из первых стран, признавших государство Израиль. В ходе этого процесса у нас есть только одна чувствительность - Иерусалим и палестинский народ. Это чувствительность нашего народа. Каждое избранное правительство в Турции должно прислушиваться к мнению народа… Мы - нация, которая принимала евреев, бежавших из Испании. Мы приняли их. Мы - страна, которая принимала евреев, бежавших от гитлеровских преследований во время Второй мировой войны. У нас нет проблем с евреями. У нас есть проблема с экспансионистской политикой государства Израиль, основанной на сионизме", - сказал Фидан в интервью Al Jazeera Arabic.
Глава МИД Турции обвинил израильское руководство "в нежелании принимать наличие Палестины в границах 1967 года".
"Наша проблема с государством, сколько раз мы говорили израильтянам: пока вы не трогаете палестинцев, пока вы их не убиваете, пока нет проблем с мечетью Аль-Акса, у нас нет проблем. Но когда такие вещи происходят, невозможно, чтобы наш народ не реагировал на это, а значит, чтобы администрация и политическое руководство, избранные этим народом, молчали. В любом случае, такое правительство не может оставаться в Турции", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
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В миреТурцияИзраильАнкара (провинция)Хакан ФиданХАМАС
 
 
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