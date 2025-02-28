Турция считает приоритетом ликвидацию РПК в Сирии и Ираке
Глава МИД Турции Фидан назвал ликвидацию РПК приоритетом для страны
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Турция считает приоритетом ликвидацию присутствия запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии и Ираке, заявил глава МИД Хакан Фидан в интервью Al Jazeera Arabic.
Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали в четверг обращение лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции.
СМИ: Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии
24 декабря 2024, 09:33
"Как вы знаете, РПК была основана как враг Турции, но на данный момент она не имеет никакого влияния в Турции. Но она занимает треть территории Сирии. Она занимает некоторые территории в Ираке. Теперь ликвидация присутствия РПК в Ираке и Сирии стала более важной необходимостью не только для нас, но и для этих стран", - заявил Фидан.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не приемлет боевиков признанной террористической и запрещенной в стране PПК в качестве представителей курдов в Сирии. В свою очередь Оджалан на встрече с депутатами прокурдской партии DEM выразил готовность предпринять необходимый "позитивный шаг" для решения курдского вопроса на турецкой территории.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил ранее, что Анкара ожидает от Дамаска решения проблемы с присутствием боевиков Рабочей партии Курдистана. Эрдоган сообщил 4 февраля, что обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа совместные шаги по борьбе с РПК и ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
Турция заявила о готовности защищать свои интересы, невзирая на позицию США
18 октября 2024, 11:54