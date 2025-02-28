https://ria.ru/20250228/transport-2002090922.html

В Госдуме рассказали об изменениях в сфере транспорта с 1 марта

В Госдуме рассказали об изменениях в сфере транспорта с 1 марта - РИА Новости, 28.02.2025

В Госдуме рассказали об изменениях в сфере транспорта с 1 марта

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев рассказал РИА Новости о законодательных изменениях в сфере транспорта с 1 марта, в том числе об... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T04:13:00+03:00

2025-02-28T04:13:00+03:00

2025-02-28T04:13:00+03:00

общество

авто

москва

россия

госдума рф

гибдд мвд рф

осаго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924563_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_6a6186ee7b7cefe9cabd2d9d177cbc19.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев рассказал РИА Новости о законодательных изменениях в сфере транспорта с 1 марта, в том числе об обязательной аттестации водителей такси в Москве. "Большой резонанс вызвала аттестация водителей такси, которая в Москве будет обязательной с 1 марта этого года. В законе о такси №580, который мы приняли в 2022 году, было сказано, что "к управлению легковым такси не допускается лицо, которое не прошло аттестацию", а далее мы обозначили, в каких вопросах должен ориентироваться водитель. Однако мы отдали полномочия регионам, Москва, как всегда, чуть впереди остальных субъектов, поэтому пилотная история за ней", - сказал Федяев. Кроме того, он добавил, что с 1 марта полис ОСАГО будет исключен из списка документов, которые нужны для постановки машины на учет. "Еще одно новшество, которое вступает в силу 1 марта, это снятие машины с учёта без ожидания десяти дней. По новым правилам прежний владелец автомобиля может снять его с учёта сразу после совершения сделки по продаже. Это касается сделок, которые оформлены на Госуслугах или лично у нотариуса. Также владельцы угнанных машин теперь смогут снять их с учета и перестать платить налог", - отметил Федяев. Парламентарий подчеркнул, что с 1 марта начинает действовать норма, согласно которой, если покупатель приобретает автомобиль по льготной схеме и позже попытается его продать, то поставить машину на учет в ГИБДД не получится. По его словам, нужно будет доплатить полную сумму утильсбора. По мнению Федяева, это поможет в борьбе с "серыми" схемами, а также сбережет бюджетные средства. "В России с 1 марта вступает в силу новый ГОСТ Р 71894-2024, который устанавливает технические требования и методы испытаний для электровелосипедов. Надеемся, что принятый ГОСТ позволит четко классифицировать электровелосипеды и отделить их от мопедов", - заключил он.

https://ria.ru/20241129/gosduma-1986387039.html

https://ria.ru/20250129/taksi-1996038470.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, москва, россия, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго