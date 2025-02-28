https://ria.ru/20250228/tramp-2002367533.html
Трамп планирует поехать во Флориду после неудавшейся встречи с Зеленским
Трамп планирует поехать во Флориду после неудавшейся встречи с Зеленским - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп планирует поехать во Флориду после неудавшейся встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп планировал вечером в пятницу после в итоге несостоявшегося подписания соглашения с Владимиром Зеленским по разработке украинских... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:40:00+03:00
2025-02-28T22:40:00+03:00
2025-02-28T22:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планировал вечером в пятницу после в итоге несостоявшегося подписания соглашения с Владимиром Зеленским по разработке украинских недр убыть во Флориду, пока намерение об отъезде сохраняется, сообщает пул Белого дома. Вертолетный вылет из Белого дома был намечен на 17.00 местного времени (01.00мск). Как сообщает пресс-пул Белого дома, Трамп не отказался от намерения отправиться во Флориду. Ранее Зеленского попросили покинуть Белый дом после перепалки с Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом. Трамп заявил, что с Зеленским будет трудно вести дела и обвинил его в неуважении, Вэнс в неблагодарности. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться, если надумает подписать договоренность.
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в мире, флорида, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп планирует поехать во Флориду после неудавшейся встречи с Зеленским
Трамп планирует улететь во Флориду, пока намерение об отъезде сохраняется