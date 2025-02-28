https://ria.ru/20250228/tramp-2002356989.html
Трамп обвинил Зеленского в неуважении
Трамп обвинил Зеленского в неуважении - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп обвинил Зеленского в неуважении
Президент США Дональд Трамп чувствовал неуважение Зеленского во время встречи в Овальном кабинете, сообщает Fox News. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T21:24:00+03:00
2025-02-28T21:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп чувствовал неуважение Зеленского во время встречи в Овальном кабинете, сообщает Fox News.По данным телеканала, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение."Президент выгнал Зеленского из Белого дома. Его делегации сейчас говорят, что ему пора возвращаться домой. Трамп чувствовал неуважение", – сообщают журналисты Fox.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002365893.html
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дональд трамп, в мире, сша, владимир зеленский, украина
Дональд Трамп, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина
Трамп обвинил Зеленского в неуважении
Fox News: Трамп чувствовал неуважение Зеленского на встрече в Белом доме