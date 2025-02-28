https://ria.ru/20250228/tramp-2002356989.html

Трамп обвинил Зеленского в неуважении

Трамп обвинил Зеленского в неуважении - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп обвинил Зеленского в неуважении

Президент США Дональд Трамп чувствовал неуважение Зеленского во время встречи в Овальном кабинете, сообщает Fox News. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T21:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп чувствовал неуважение Зеленского во время встречи в Овальном кабинете, сообщает Fox News.По данным телеканала, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение."Президент выгнал Зеленского из Белого дома. Его делегации сейчас говорят, что ему пора возвращаться домой. Трамп чувствовал неуважение", – сообщают журналисты Fox.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002365893.html

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2025

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дональд трамп, в мире, сша, владимир зеленский, украина