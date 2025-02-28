https://ria.ru/20250228/tramp-2002354295.html
Без военной помощи США Киеву конфликт закончился бы быстро, заявил Трамп
Без военной помощи США Киеву конфликт закончился бы быстро, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025
Без военной помощи США Киеву конфликт закончился бы быстро, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил Владимиру Зеленскому, что без военной помощи от Соединенных Штатов конфликт на Украине закончился бы за две недели... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T21:07:00+03:00
2025-02-28T21:07:00+03:00
2025-02-28T21:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил Владимиру Зеленскому, что без военной помощи от Соединенных Штатов конфликт на Украине закончился бы за две недели или за еще более короткий срок."Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы через две недели... может быть, меньше", - заявил Трамп Зеленскому на встрече во время их словесной перепалки, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
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в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Без военной помощи США Киеву конфликт закончился бы быстро, заявил Трамп
Трамп: без помощи США Киеву конфликт закончился бы за две недели