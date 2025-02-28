https://ria.ru/20250228/tramp-2002345558.html
У Киева заканчиваются солдаты, заявил Трамп
У Киева заканчиваются солдаты, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025
У Киева заканчиваются солдаты, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина испытывает нехватку военных, комментируя отказ ее руководства от идеи прекращения огня. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:31:00+03:00
2025-02-28T20:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина испытывает нехватку военных, комментируя отказ ее руководства от идеи прекращения огня."У вас заканчиваются солдаты… и при этом вы говорите нам, что не хотите прекращения огня," – сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому на встрече в Белом доме.Американский лидер также выразил недовольство позицией Киева и подчеркнул, что Зеленский не демонстрирует признательности США за поддержку. "Вы вовсе не проявляете благодарности. Это не очень хорошо. По правде говоря, это не очень хорошо," – заявил он.Трамп также указал, что Зеленскому надлежит выразить признательность Вашингтону. "Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну," – добавил он.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002347364.html
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"У вас заканчиваются солдаты". Реакция Трампа на отказ Зеленского прекратить огонь на Украине
"У вас заканчиваются солдаты". Так Трамп отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Украине.
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сша, в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский
США, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
У Киева заканчиваются солдаты, заявил Трамп
Трамп, говоря о прекращении огня, заявил, что у Украины заканчиваются солдаты
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина испытывает нехватку военных, комментируя отказ ее руководства от идеи прекращения огня.
"У вас заканчиваются солдаты… и при этом вы говорите нам, что не хотите прекращения огня," – сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому на встрече в Белом доме.
Американский лидер также выразил недовольство позицией Киева и подчеркнул, что Зеленский не демонстрирует признательности США за поддержку. "Вы вовсе не проявляете благодарности. Это не очень хорошо. По правде говоря, это не очень хорошо," – заявил он.
Трамп также указал, что Зеленскому надлежит выразить признательность Вашингтону. "Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну," – добавил он.