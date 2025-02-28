https://ria.ru/20250228/tramp-2002345558.html

У Киева заканчиваются солдаты, заявил Трамп

У Киева заканчиваются солдаты, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025

У Киева заканчиваются солдаты, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина испытывает нехватку военных, комментируя отказ ее руководства от идеи прекращения огня. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:31:00+03:00

2025-02-28T20:31:00+03:00

2025-02-28T21:16:00+03:00

сша

в мире

украина

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002355078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6045fdbc0916f8da8fbdb20044acbb6e.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина испытывает нехватку военных, комментируя отказ ее руководства от идеи прекращения огня."У вас заканчиваются солдаты… и при этом вы говорите нам, что не хотите прекращения огня," – сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому на встрече в Белом доме.Американский лидер также выразил недовольство позицией Киева и подчеркнул, что Зеленский не демонстрирует признательности США за поддержку. "Вы вовсе не проявляете благодарности. Это не очень хорошо. По правде говоря, это не очень хорошо," – заявил он.Трамп также указал, что Зеленскому надлежит выразить признательность Вашингтону. "Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну," – добавил он.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002347364.html

https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002349194.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"У вас заканчиваются солдаты". Реакция Трампа на отказ Зеленского прекратить огонь на Украине "У вас заканчиваются солдаты". Так Трамп отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Украине. 2025-02-28T20:31 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский