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Трамп сделал заявление о сделке между США и Украиной - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:54 28.02.2025 (обновлено: 20:08 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002333782.html
Трамп сделал заявление о сделке между США и Украиной
Трамп сделал заявление о сделке между США и Украиной - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп сделал заявление о сделке между США и Украиной
Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что сделка по минералам между США и Украиной принесет "много денег". РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:54:00+03:00
2025-02-28T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что сделка по минералам между США и Украиной принесет "много денег"."Много денег будут сделаны от продажи и использования редкоземельных металлов. И как вы знаете, в нашей стране не так много редкоземельных элементов. У нас много нефти и газа, но у нас не так много редкоземельных элементов", - заявил Трамп в отношении сделки США и Украины по правам на природные ресурсы Украины, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
https://ria.ru/20250228/tramp--2002337709.html
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сша, украина, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Трамп сделал заявление о сделке между США и Украиной

Трамп: сделка по минералам между США и Украиной принесет много денег

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что сделка по минералам между США и Украиной принесет "много денег".
"Много денег будут сделаны от продажи и использования редкоземельных металлов. И как вы знаете, в нашей стране не так много редкоземельных элементов. У нас много нефти и газа, но у нас не так много редкоземельных элементов", - заявил Трамп в отношении сделки США и Украины по правам на природные ресурсы Украины, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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