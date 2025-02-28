https://ria.ru/20250228/tramp-2002333525.html
Трамп назвал сделку с Киевом по ископаемым справедливой
Трамп назвал сделку с Киевом по ископаемым справедливой - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп назвал сделку с Киевом по ископаемым справедливой
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам является "очень справедливым" и будет подписано позднее в пятницу. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:53:00+03:00
2025-02-28T19:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам является "очень справедливым" и будет подписано позднее в пятницу."Мы заключим очень справедливую сделку, и мы рассчитываем получить часть редкоземельных металлов. Это большое обязательство для США, и мы ценим сотрудничество с вами," - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, добавив, что соглашение между США и Украиной будет подписано в послеобеденное время.По его словам, США будут использовать эти ресурсы для нужд обороны и технологий, включая искусственный интеллект."Мы подпишем соглашение на конференции в Восточной комнате сразу после обеда. Это важный момент, но действительно важным станет момент, когда стрельба прекратится и мы заключим соглашение", - указал американский лидер.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002333956.html
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сша, украина, в мире, дональд трамп, владимир зеленский
США, Украина, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп назвал сделку с Киевом по ископаемым справедливой
Трамп назвал сделку с Киевом по редкоземельным металлам очень справедливой