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Трамп назвал сделку с Киевом по ископаемым справедливой - РИА Новости, 28.02.2025
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19:53 28.02.2025 (обновлено: 20:08 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002333525.html
Трамп назвал сделку с Киевом по ископаемым справедливой
Трамп назвал сделку с Киевом по ископаемым справедливой - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп назвал сделку с Киевом по ископаемым справедливой
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам является "очень справедливым" и будет подписано позднее в пятницу. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:53:00+03:00
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украина
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам является "очень справедливым" и будет подписано позднее в пятницу."Мы заключим очень справедливую сделку, и мы рассчитываем получить часть редкоземельных металлов. Это большое обязательство для США, и мы ценим сотрудничество с вами," - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, добавив, что соглашение между США и Украиной будет подписано в послеобеденное время.По его словам, США будут использовать эти ресурсы для нужд обороны и технологий, включая искусственный интеллект."Мы подпишем соглашение на конференции в Восточной комнате сразу после обеда. Это важный момент, но действительно важным станет момент, когда стрельба прекратится и мы заключим соглашение", - указал американский лидер.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002333956.html
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сша, украина, в мире, дональд трамп, владимир зеленский
США, Украина, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп назвал сделку с Киевом по ископаемым справедливой

Трамп назвал сделку с Киевом по редкоземельным металлам очень справедливой

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам является "очень справедливым" и будет подписано позднее в пятницу.
"Мы заключим очень справедливую сделку, и мы рассчитываем получить часть редкоземельных металлов. Это большое обязательство для США, и мы ценим сотрудничество с вами," - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, добавив, что соглашение между США и Украиной будет подписано в послеобеденное время.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ
Вчера, 19:55
По его словам, США будут использовать эти ресурсы для нужд обороны и технологий, включая искусственный интеллект.
"Мы подпишем соглашение на конференции в Восточной комнате сразу после обеда. Это важный момент, но действительно важным станет момент, когда стрельба прекратится и мы заключим соглашение", - указал американский лидер.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп заявил о нежелании отправлять много оружия Украине
Вчера, 19:57
 
СШАУкраинаВ миреДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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