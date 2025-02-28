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СМИ: Трамп не видит в Евросоюзе союзника, а скорее считает его врагом - РИА Новости, 28.02.2025
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15:09 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/tramp-2002233933.html
СМИ: Трамп не видит в Евросоюзе союзника, а скорее считает его врагом
СМИ: Трамп не видит в Евросоюзе союзника, а скорее считает его врагом - РИА Новости, 28.02.2025
СМИ: Трамп не видит в Евросоюзе союзника, а скорее считает его врагом
Президент США Дональд Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом страны, каждый раз появляется множество признаков этого, утверждает испанская газета РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:09:00+03:00
2025-02-28T15:09:00+03:00
в мире
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дональд трамп
дональд туск
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом страны, каждый раз появляется множество признаков этого, утверждает испанская газета Pais со ссылкой на источник. По данным газеты, Трамп в среду заявил о том, что ЕС был создан для того, чтобы "докучать" США, и эти слова вызвали беспокойство в союзе. Газета отмечает, что слова Трампа выражают презрение, которое он показал по отношению к европейским институтам на фоне торговой войны с блоком, которая "варится на медленном огне". "Каждый раз появляются больше признаков того, что Трамп теперь не считает ЕС своим союзником, а скорее - врагом", - заявил Pais неназванный источник из Брюсселя. Газета также описывает реакции европейских лидеров в ответ на слова Трампа о ЕС. По словам издания, большинство в Брюсселе оставили критику Трампа за закрытыми дверями. В частности, Pais упомянула реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, сказавшего, что ЕС "не собирается никого осуждать". "Мы должны заниматься педагогикой, но не подливая масла в огонь", - добавил газете неназванный дипломат. Президент США Дональд Трамп в ранее заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Он также объявил о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. По мнению Трампа, ЕС был сформирован, чтобы "обмануть" США.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html
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в мире, сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, дональд туск, евросоюз
В мире, США, Брюссель, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дональд Туск, Евросоюз
СМИ: Трамп не видит в Евросоюзе союзника, а скорее считает его врагом

Pais: Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом США

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом страны, каждый раз появляется множество признаков этого, утверждает испанская газета Pais со ссылкой на источник.
По данным газеты, Трамп в среду заявил о том, что ЕС был создан для того, чтобы "докучать" США, и эти слова вызвали беспокойство в союзе. Газета отмечает, что слова Трампа выражают презрение, которое он показал по отношению к европейским институтам на фоне торговой войны с блоком, которая "варится на медленном огне".
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. 26 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС
26 февраля, 20:53
"Каждый раз появляются больше признаков того, что Трамп теперь не считает ЕС своим союзником, а скорее - врагом", - заявил Pais неназванный источник из Брюсселя.
Газета также описывает реакции европейских лидеров в ответ на слова Трампа о ЕС. По словам издания, большинство в Брюсселе оставили критику Трампа за закрытыми дверями. В частности, Pais упомянула реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, сказавшего, что ЕС "не собирается никого осуждать".
"Мы должны заниматься педагогикой, но не подливая масла в огонь", - добавил газете неназванный дипломат.
Президент США Дональд Трамп в ранее заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Он также объявил о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. По мнению Трампа, ЕС был сформирован, чтобы "обмануть" США.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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