https://ria.ru/20250228/tramp-2002233933.html

СМИ: Трамп не видит в Евросоюзе союзника, а скорее считает его врагом

СМИ: Трамп не видит в Евросоюзе союзника, а скорее считает его врагом - РИА Новости, 28.02.2025

СМИ: Трамп не видит в Евросоюзе союзника, а скорее считает его врагом

Президент США Дональд Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом страны, каждый раз появляется множество признаков этого, утверждает испанская газета РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:09:00+03:00

2025-02-28T15:09:00+03:00

2025-02-28T15:09:00+03:00

в мире

сша

брюссель

вашингтон (штат)

дональд трамп

дональд туск

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001879084_0:125:3074:1854_1920x0_80_0_0_e85af83878811ac40afc0147bbacec9c.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом страны, каждый раз появляется множество признаков этого, утверждает испанская газета Pais со ссылкой на источник. По данным газеты, Трамп в среду заявил о том, что ЕС был создан для того, чтобы "докучать" США, и эти слова вызвали беспокойство в союзе. Газета отмечает, что слова Трампа выражают презрение, которое он показал по отношению к европейским институтам на фоне торговой войны с блоком, которая "варится на медленном огне". "Каждый раз появляются больше признаков того, что Трамп теперь не считает ЕС своим союзником, а скорее - врагом", - заявил Pais неназванный источник из Брюсселя. Газета также описывает реакции европейских лидеров в ответ на слова Трампа о ЕС. По словам издания, большинство в Брюсселе оставили критику Трампа за закрытыми дверями. В частности, Pais упомянула реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, сказавшего, что ЕС "не собирается никого осуждать". "Мы должны заниматься педагогикой, но не подливая масла в огонь", - добавил газете неназванный дипломат. Президент США Дональд Трамп в ранее заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Он также объявил о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. По мнению Трампа, ЕС был сформирован, чтобы "обмануть" США.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html

https://ria.ru/20250227/tusk-2001954412.html

сша

брюссель

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, дональд туск, евросоюз