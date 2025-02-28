СМИ: Трамп не видит в Евросоюзе союзника, а скорее считает его врагом
Pais: Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом США
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом страны, каждый раз появляется множество признаков этого, утверждает испанская газета Pais со ссылкой на источник.
По данным газеты, Трамп в среду заявил о том, что ЕС был создан для того, чтобы "докучать" США, и эти слова вызвали беспокойство в союзе. Газета отмечает, что слова Трампа выражают презрение, которое он показал по отношению к европейским институтам на фоне торговой войны с блоком, которая "варится на медленном огне".
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"Каждый раз появляются больше признаков того, что Трамп теперь не считает ЕС своим союзником, а скорее - врагом", - заявил Pais неназванный источник из Брюсселя.
Газета также описывает реакции европейских лидеров в ответ на слова Трампа о ЕС. По словам издания, большинство в Брюсселе оставили критику Трампа за закрытыми дверями. В частности, Pais упомянула реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, сказавшего, что ЕС "не собирается никого осуждать".
"Мы должны заниматься педагогикой, но не подливая масла в огонь", - добавил газете неназванный дипломат.
Президент США Дональд Трамп в ранее заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Он также объявил о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. По мнению Трампа, ЕС был сформирован, чтобы "обмануть" США.
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