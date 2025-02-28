https://ria.ru/20250228/tramp-2002078211.html

Трамп надеется, что США и Британия достигнут торгового соглашения

Трамп надеется, что США и Британия достигнут торгового соглашения - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп надеется, что США и Британия достигнут торгового соглашения

Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером выразил надежду, что США и Великобритания быстро достигнут нового... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T00:11:00+03:00

2025-02-28T00:11:00+03:00

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в мире

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кир стармер

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером выразил надежду, что США и Великобритания быстро достигнут нового торгового соглашения. "У нас были прекрасные переговоры по торговле, и я думаю, что мы довольно быстро заключим сделку. Так быстро, как это возможно", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001609967.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер