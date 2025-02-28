https://ria.ru/20250228/tramp-2002078211.html
Трамп надеется, что США и Британия достигнут торгового соглашения
Трамп надеется, что США и Британия достигнут торгового соглашения - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп надеется, что США и Британия достигнут торгового соглашения
Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером выразил надежду, что США и Великобритания быстро достигнут нового... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T00:11:00+03:00
2025-02-28T00:11:00+03:00
2025-02-28T00:12:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером выразил надежду, что США и Великобритания быстро достигнут нового торгового соглашения. "У нас были прекрасные переговоры по торговле, и я думаю, что мы довольно быстро заключим сделку. Так быстро, как это возможно", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001609967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер
Трамп надеется, что США и Британия достигнут торгового соглашения
Трамп надеется, что США и Британия быстро достигнут нового торгового соглашения