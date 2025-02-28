https://ria.ru/20250228/tramp--2002344319.html
Трамп обвинил Зеленского в неуважении по отношению к США
Трамп обвинил Зеленского в неуважении по отношению к США - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп обвинил Зеленского в неуважении по отношению к США
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:27:00+03:00
2025-02-28T20:27:00+03:00
2025-02-28T20:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону."То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002349839.html
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сша, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп обвинил Зеленского в неуважении по отношению к США
Дональд Трамп обвинил Зеленского в неуважении по отношению к США