https://ria.ru/20250228/tramp--2002344319.html

Трамп обвинил Зеленского в неуважении по отношению к США

Трамп обвинил Зеленского в неуважении по отношению к США - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп обвинил Зеленского в неуважении по отношению к США

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:27:00+03:00

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специальная военная операция на украине

сша

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владимир зеленский

дональд трамп

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону."То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002349839.html

сша

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сша, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, вашингтон (штат)