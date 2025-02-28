Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 28.02.2025 (обновлено: 21:41 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp--2002342693.html
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме, что у Украины большие проблемы, и она не выигрывает в конфликте с... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:23:00+03:00
2025-02-28T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002358650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1e72e8f8115b344777fe3922acb63e0.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме, что у Украины большие проблемы, и она не выигрывает в конфликте с Россией.Зеленский ответил, что ВСУ держатся в одиночку.&quot;Вы не в одиночку, мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов&quot;, — возразил Трамп.Встреча Зеленского с Трампом прошла на повышенных тонах.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002357533.html
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп упомянул "тупого президента", от которого Киев получил $350 миллиардов
Трамп в ходе перепалки с Зеленским упомянул "тупого президента", от которого Киев получил $350 млрд, и заявил, что если бы у Украины не было военной техники США, конфликт закончился бы за две недели.
2025-02-28T20:23
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002358650_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_015196cbceac0ab02219f677f03fbb5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Трамп заявил, что у Украины большие проблемы, она проигрывает в конфликте с РФ

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме, что у Украины большие проблемы, и она не выигрывает в конфликте с Россией.
Зеленский ответил, что ВСУ держатся в одиночку.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
СМИ: пресс-конференцию Трампа и Зеленского отменили после их перепалки
Вчера, 21:29
«

"Вы не в одиночку, мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов", — возразил Трамп.

Встреча Зеленского с Трампом прошла на повышенных тонах.
Зеленский покидает Белый дом после разговора с Трампом - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома
Вчера, 21:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала