https://ria.ru/20250228/tramp--2002342693.html

Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме, что у Украины большие проблемы, и она не выигрывает в конфликте с... РИА Новости, 28.02.2025

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме, что у Украины большие проблемы, и она не выигрывает в конфликте с Россией.Зеленский ответил, что ВСУ держатся в одиночку."Вы не в одиночку, мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов", — возразил Трамп.Встреча Зеленского с Трампом прошла на повышенных тонах.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002357533.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html

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Трамп упомянул "тупого президента", от которого Киев получил $350 миллиардов Трамп в ходе перепалки с Зеленским упомянул "тупого президента", от которого Киев получил $350 млрд, и заявил, что если бы у Украины не было военной техники США, конфликт закончился бы за две недели. 2025-02-28T20:23 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, россия, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины