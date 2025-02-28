https://ria.ru/20250228/tramp--2002342693.html
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме, что у Украины большие проблемы, и она не выигрывает в конфликте с... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:23:00+03:00
2025-02-28T20:23:00+03:00
2025-02-28T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме, что у Украины большие проблемы, и она не выигрывает в конфликте с Россией.Зеленский ответил, что ВСУ держатся в одиночку."Вы не в одиночку, мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов", — возразил Трамп.Встреча Зеленского с Трампом прошла на повышенных тонах.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002357533.html
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Трамп упомянул "тупого президента", от которого Киев получил $350 миллиардов
Трамп в ходе перепалки с Зеленским упомянул "тупого президента", от которого Киев получил $350 млрд, и заявил, что если бы у Украины не было военной техники США, конфликт закончился бы за две недели.
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украина, россия, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
Трамп заявил, что у Украины большие проблемы, она проигрывает в конфликте с РФ