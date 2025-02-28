https://ria.ru/20250228/trahtenberg-2002210915.html

Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP

Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP - РИА Новости, 28.02.2025

Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP

Причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг признана "неопределенной" из-за отказа ее семьи от вскрытия, сообщает американская газета New York Post... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:08:00+03:00

2025-02-28T14:08:00+03:00

2025-02-28T14:10:00+03:00

культура

манхэттен

нью-йорк (город)

мишель трахтенберг

новости культуры

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг признана "неопределенной" из-за отказа ее семьи от вскрытия, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники. В среду телеканал NBC сообщил, что актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров", скончалась в возрасте 39 лет. "Смерть актрисы Мишель Трахтенберг была признана "неопределенной" в четверг утром после того, как ее семья возразила против вскрытия", - пишет издание. По словам источников, бюро судебно-медицинской экспертизы Манхэттен заявило об обязанности выполнить просьбу семьи в связи с требованиями законодательства штата Нью-Йорк о здравоохранении. По этой причине судмедэксперт смог провести только внешний осмотр, отмечает NYP. Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что организм Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень. Издание отмечало со ссылкой на полицию, что смерть актрисы не выглядела "подозрительной".

https://ria.ru/20250227/trakhtenberg-2001895061.html

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нью-йорк (город)

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Ольга Фомченкова

манхэттен, нью-йорк (город), мишель трахтенберг, новости культуры