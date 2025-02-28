https://ria.ru/20250228/trahtenberg-2002210915.html
Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP
Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP - РИА Новости, 28.02.2025
Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP
Причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг признана "неопределенной" из-за отказа ее семьи от вскрытия, сообщает американская газета New York Post... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:08:00+03:00
2025-02-28T14:08:00+03:00
2025-02-28T14:10:00+03:00
культура
манхэттен
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг признана "неопределенной" из-за отказа ее семьи от вскрытия, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники. В среду телеканал NBC сообщил, что актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров", скончалась в возрасте 39 лет. "Смерть актрисы Мишель Трахтенберг была признана "неопределенной" в четверг утром после того, как ее семья возразила против вскрытия", - пишет издание. По словам источников, бюро судебно-медицинской экспертизы Манхэттен заявило об обязанности выполнить просьбу семьи в связи с требованиями законодательства штата Нью-Йорк о здравоохранении. По этой причине судмедэксперт смог провести только внешний осмотр, отмечает NYP. Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что организм Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень. Издание отмечало со ссылкой на полицию, что смерть актрисы не выглядела "подозрительной".
https://ria.ru/20250227/trakhtenberg-2001895061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
манхэттен, нью-йорк (город), мишель трахтенберг, новости культуры
Культура, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Мишель Трахтенберг, Новости культуры
Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP
NYP: семья Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия для выяснения причин смерти