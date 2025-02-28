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Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP - РИА Новости, 28.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:08 28.02.2025 (обновлено: 14:10 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/trahtenberg-2002210915.html
Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP
Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP - РИА Новости, 28.02.2025
Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP
Причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг признана "неопределенной" из-за отказа ее семьи от вскрытия, сообщает американская газета New York Post... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:08:00+03:00
2025-02-28T14:10:00+03:00
культура
манхэттен
нью-йорк (город)
мишель трахтенберг
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг признана "неопределенной" из-за отказа ее семьи от вскрытия, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники. В среду телеканал NBC сообщил, что актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров", скончалась в возрасте 39 лет. "Смерть актрисы Мишель Трахтенберг была признана "неопределенной" в четверг утром после того, как ее семья возразила против вскрытия", - пишет издание. По словам источников, бюро судебно-медицинской экспертизы Манхэттен заявило об обязанности выполнить просьбу семьи в связи с требованиями законодательства штата Нью-Йорк о здравоохранении. По этой причине судмедэксперт смог провести только внешний осмотр, отмечает NYP. Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что организм Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень. Издание отмечало со ссылкой на полицию, что смерть актрисы не выглядела "подозрительной".
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манхэттен, нью-йорк (город), мишель трахтенберг, новости культуры
Культура, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Мишель Трахтенберг, Новости культуры
Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия, пишет NYP

NYP: семья Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия для выяснения причин смерти

© AP Photo / Dan SteinbergАмериканская актриса Мишель Трахтенберг
Американская актриса Мишель Трахтенберг - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Dan Steinberg
Американская актриса Мишель Трахтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг признана "неопределенной" из-за отказа ее семьи от вскрытия, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники.
В среду телеканал NBC сообщил, что актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров", скончалась в возрасте 39 лет.
«
"Смерть актрисы Мишель Трахтенберг была признана "неопределенной" в четверг утром после того, как ее семья возразила против вскрытия", - пишет издание.
По словам источников, бюро судебно-медицинской экспертизы Манхэттен заявило об обязанности выполнить просьбу семьи в связи с требованиями законодательства штата Нью-Йорк о здравоохранении. По этой причине судмедэксперт смог провести только внешний осмотр, отмечает NYP.
Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что организм Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень. Издание отмечало со ссылкой на полицию, что смерть актрисы не выглядела "подозрительной".
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