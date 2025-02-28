Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новых правилах строительства индивидуальных домов - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 28.02.2025 (обновлено: 03:52 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/stroitelstvo-2002089557.html
В Госдуме рассказали о новых правилах строительства индивидуальных домов
В Госдуме рассказали о новых правилах строительства индивидуальных домов - РИА Новости, 28.02.2025
В Госдуме рассказали о новых правилах строительства индивидуальных домов
Закон о распространении механизма эскроу-счетов на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вступит в силу с 1 марта, рассказал РИА Новости первый... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:45:00+03:00
2025-02-28T03:52:00+03:00
жилье
россия
владимир кошелев
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40455/07/404550787_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_a8207f87273d1adf05f1e387a750f065.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Закон о распространении механизма эскроу-счетов на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вступит в силу с 1 марта, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Закон о распространении механизма эскроу-счетов на сегмент ИЖС вступит в силу 1 марта 2025 года. Теперь любой человек, который заключает договор с подрядчиком для строительства дома, может не передавать деньги ему в руки, а положить их на специальный счет в банке. Там они будут храниться до успешного закрытия всех обязательств по договору. Подрядчик не сможет растратить их не по назначению или похитить", — сказал он.Парламентарий добавил, что счета эскроу при строительстве ИЖС страхуются по тем же правилам, что и по договору долевого участия, кроме того, возможно получение возмещения в пределах десяти миллионов рублей."Согласно закону, должны быть соблюдены следующие условия: подрядчик должен иметь аккаунт в ЕИС ЖС и быть аккредитован банком. Кроме того, должна быть использована типовая проектная документация и домокомплекты отечественного производства, информация о доме должна быть внесена в ЕИС ЖС", — отметил он. По словам Кошелева, этот закон фактически исключает потребительский экстремизм в сегменте ИЖС. Он подчеркнул, что при возникновении претензий у заказчика к качеству работы специалист в области изысканий, проектирования, строительства, включенным в НРС, должен провести процедуру технического осмотра дома. депутат пояснил, что порядок проведения техосмотра устанавливается приказом Минстроя.Кроме того, Кошелев подчеркнул, что с 1 марта материнский капитал можно будет использовать на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда с использованием эскроу-счетов.Он подчеркнул, что раньше средства материнского капитала также можно было направить на ИЖС, но процесс был сложным и требовал подтверждения целевого расходования средств. Кроме того, по его словам, деньги переводились подрядчику напрямую, без эскроу-счетов, что не исключало риски мошенничества. "В то же время требования к жилью, которое можно купить с использованием маткапитала, получили четкие рамки - приобрести частный дом или таунхаус с помощью маткапитала теперь можно будет только при наличии заключения межведомственной комиссии, куда входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств, о том, что жилье признано пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению", - заключил он.
https://ria.ru/20250228/matkapital-2002086444.html
https://ria.ru/20240808/putin-1965066130.html
https://realty.ria.ru/20250214/kreml-1999317454.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40455/07/404550787_389:0:3056:2000_1920x0_80_0_0_deb87e6aa1586ec4301a275fe463f435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, владимир кошелев, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Жилье, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Госдуме рассказали о новых правилах строительства индивидуальных домов

Депутат Кошелев: закон об эскроу-счетах для ИЖС вступит в силу с 1 марта

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКоттеджный поселок в Подмосковье
Коттеджный поселок в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Коттеджный поселок в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Закон о распространении механизма эскроу-счетов на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вступит в силу с 1 марта, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Закон о распространении механизма эскроу-счетов на сегмент ИЖС вступит в силу 1 марта 2025 года. Теперь любой человек, который заключает договор с подрядчиком для строительства дома, может не передавать деньги ему в руки, а положить их на специальный счет в банке. Там они будут храниться до успешного закрытия всех обязательств по договору. Подрядчик не сможет растратить их не по назначению или похитить", — сказал он.
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Эксперт рассказала о новых правилах использования маткапитала с 1 марта
02:48
Парламентарий добавил, что счета эскроу при строительстве ИЖС страхуются по тем же правилам, что и по договору долевого участия, кроме того, возможно получение возмещения в пределах десяти миллионов рублей.
«
"Согласно закону, должны быть соблюдены следующие условия: подрядчик должен иметь аккаунт в ЕИС ЖС и быть аккредитован банком. Кроме того, должна быть использована типовая проектная документация и домокомплекты отечественного производства, информация о доме должна быть внесена в ЕИС ЖС", — отметил он.
По словам Кошелева, этот закон фактически исключает потребительский экстремизм в сегменте ИЖС. Он подчеркнул, что при возникновении претензий у заказчика к качеству работы специалист в области изысканий, проектирования, строительства, включенным в НРС, должен провести процедуру технического осмотра дома. депутат пояснил, что порядок проведения техосмотра устанавливается приказом Минстроя.
Кроме того, Кошелев подчеркнул, что с 1 марта материнский капитал можно будет использовать на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда с использованием эскроу-счетов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон об упрощении передачи участков для строительства
8 августа 2024, 23:04
Он подчеркнул, что раньше средства материнского капитала также можно было направить на ИЖС, но процесс был сложным и требовал подтверждения целевого расходования средств. Кроме того, по его словам, деньги переводились подрядчику напрямую, без эскроу-счетов, что не исключало риски мошенничества.
"В то же время требования к жилью, которое можно купить с использованием маткапитала, получили четкие рамки - приобрести частный дом или таунхаус с помощью маткапитала теперь можно будет только при наличии заключения межведомственной комиссии, куда входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств, о том, что жилье признано пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению", - заключил он.
Строительство - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Путин рекомендовал создать условия для ускоренного запуска ИЖС с эскроу
14 февраля, 10:41
 
ЖильеРоссияВладимир КошелевГосдума РФМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала