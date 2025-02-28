https://ria.ru/20250228/stroitelstvo-2002089557.html

В Госдуме рассказали о новых правилах строительства индивидуальных домов

В Госдуме рассказали о новых правилах строительства индивидуальных домов - РИА Новости, 28.02.2025

В Госдуме рассказали о новых правилах строительства индивидуальных домов

Закон о распространении механизма эскроу-счетов на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вступит в силу с 1 марта, рассказал РИА Новости первый... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T03:45:00+03:00

2025-02-28T03:45:00+03:00

2025-02-28T03:52:00+03:00

жилье

россия

владимир кошелев

госдума рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Закон о распространении механизма эскроу-счетов на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вступит в силу с 1 марта, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "Закон о распространении механизма эскроу-счетов на сегмент ИЖС вступит в силу 1 марта 2025 года. Теперь любой человек, который заключает договор с подрядчиком для строительства дома, может не передавать деньги ему в руки, а положить их на специальный счет в банке. Там они будут храниться до успешного закрытия всех обязательств по договору. Подрядчик не сможет растратить их не по назначению или похитить", — сказал он.Парламентарий добавил, что счета эскроу при строительстве ИЖС страхуются по тем же правилам, что и по договору долевого участия, кроме того, возможно получение возмещения в пределах десяти миллионов рублей."Согласно закону, должны быть соблюдены следующие условия: подрядчик должен иметь аккаунт в ЕИС ЖС и быть аккредитован банком. Кроме того, должна быть использована типовая проектная документация и домокомплекты отечественного производства, информация о доме должна быть внесена в ЕИС ЖС", — отметил он. По словам Кошелева, этот закон фактически исключает потребительский экстремизм в сегменте ИЖС. Он подчеркнул, что при возникновении претензий у заказчика к качеству работы специалист в области изысканий, проектирования, строительства, включенным в НРС, должен провести процедуру технического осмотра дома. депутат пояснил, что порядок проведения техосмотра устанавливается приказом Минстроя.Кроме того, Кошелев подчеркнул, что с 1 марта материнский капитал можно будет использовать на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда с использованием эскроу-счетов.Он подчеркнул, что раньше средства материнского капитала также можно было направить на ИЖС, но процесс был сложным и требовал подтверждения целевого расходования средств. Кроме того, по его словам, деньги переводились подрядчику напрямую, без эскроу-счетов, что не исключало риски мошенничества. "В то же время требования к жилью, которое можно купить с использованием маткапитала, получили четкие рамки - приобрести частный дом или таунхаус с помощью маткапитала теперь можно будет только при наличии заключения межведомственной комиссии, куда входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств, о том, что жилье признано пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению", - заключил он.

https://ria.ru/20250228/matkapital-2002086444.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965066130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жилье, россия, владимир кошелев, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество