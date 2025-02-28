Суд запретил Трампу увольнять чиновников на испытательном сроке
Суд запретил Трампу массово увольнять чиновников на испытательном сроке
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Суд запретил администрации президента США Дональда Трампа проводить массовые увольнения госслужащих на испытательном сроке, сообщает газета Washington Post.
"Конгресс дал право нанимать и увольнять сотрудников самим ведомствам. К примеру, у министерства обороны есть законные полномочия. Управление кадровой политики не имеет каких-либо полномочий ни по одному закону в истории вселенной нанимать и увольнять сотрудников других ведомств, а только своих", - приводит издание слова судьи, вынесшего решение.
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Соответствующие директивы кадрового управления были отменены, поскольку суд счел, что такие увольнения могут быть признаны незаконными, уточняет газета.
Коалиция профсоюзов в суде Сан-Франциско обжаловала законность массовых увольнений работников на испытательном сроке. Решение коснулось десятков тысяч госслужащих, указывали авторы иска. Администрация Трампа намерена сократить госаппарат и расходы на его содержание, чиновникам предлагается перейти в частный сектор.