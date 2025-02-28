https://ria.ru/20250228/ssha-2002087088.html

Суд запретил Трампу увольнять чиновников на испытательном сроке

Суд запретил Трампу увольнять чиновников на испытательном сроке - РИА Новости, 28.02.2025

Суд запретил Трампу увольнять чиновников на испытательном сроке

Суд запретил администрации президента США Дональда Трампа проводить массовые увольнения госслужащих на испытательном сроке, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T03:02:00+03:00

2025-02-28T03:02:00+03:00

2025-02-28T03:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Суд запретил администрации президента США Дональда Трампа проводить массовые увольнения госслужащих на испытательном сроке, сообщает газета Washington Post. "Конгресс дал право нанимать и увольнять сотрудников самим ведомствам. К примеру, у министерства обороны есть законные полномочия. Управление кадровой политики не имеет каких-либо полномочий ни по одному закону в истории вселенной нанимать и увольнять сотрудников других ведомств, а только своих", - приводит издание слова судьи, вынесшего решение. Соответствующие директивы кадрового управления были отменены, поскольку суд счел, что такие увольнения могут быть признаны незаконными, уточняет газета. Коалиция профсоюзов в суде Сан-Франциско обжаловала законность массовых увольнений работников на испытательном сроке. Решение коснулось десятков тысяч госслужащих, указывали авторы иска. Администрация Трампа намерена сократить госаппарат и расходы на его содержание, чиновникам предлагается перейти в частный сектор.

https://ria.ru/20250223/usaid-2001076875.html

https://ria.ru/20250204/tramp-1997315372.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, сан-франциско, дональд трамп