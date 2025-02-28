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Суд запретил Трампу увольнять чиновников на испытательном сроке - РИА Новости, 28.02.2025
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https://ria.ru/20250228/ssha-2002087088.html
Суд запретил Трампу увольнять чиновников на испытательном сроке
Суд запретил Трампу увольнять чиновников на испытательном сроке - РИА Новости, 28.02.2025
Суд запретил Трампу увольнять чиновников на испытательном сроке
Суд запретил администрации президента США Дональда Трампа проводить массовые увольнения госслужащих на испытательном сроке, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:02:00+03:00
2025-02-28T03:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Суд запретил администрации президента США Дональда Трампа проводить массовые увольнения госслужащих на испытательном сроке, сообщает газета Washington Post. "Конгресс дал право нанимать и увольнять сотрудников самим ведомствам. К примеру, у министерства обороны есть законные полномочия. Управление кадровой политики не имеет каких-либо полномочий ни по одному закону в истории вселенной нанимать и увольнять сотрудников других ведомств, а только своих", - приводит издание слова судьи, вынесшего решение. Соответствующие директивы кадрового управления были отменены, поскольку суд счел, что такие увольнения могут быть признаны незаконными, уточняет газета. Коалиция профсоюзов в суде Сан-Франциско обжаловала законность массовых увольнений работников на испытательном сроке. Решение коснулось десятков тысяч госслужащих, указывали авторы иска. Администрация Трампа намерена сократить госаппарат и расходы на его содержание, чиновникам предлагается перейти в частный сектор.
https://ria.ru/20250223/usaid-2001076875.html
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в мире, сша, сан-франциско, дональд трамп
В мире, США, Сан-Франциско, Дональд Трамп
Суд запретил Трампу увольнять чиновников на испытательном сроке

Суд запретил Трампу массово увольнять чиновников на испытательном сроке

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Суд запретил администрации президента США Дональда Трампа проводить массовые увольнения госслужащих на испытательном сроке, сообщает газета Washington Post.
"Конгресс дал право нанимать и увольнять сотрудников самим ведомствам. К примеру, у министерства обороны есть законные полномочия. Управление кадровой политики не имеет каких-либо полномочий ни по одному закону в истории вселенной нанимать и увольнять сотрудников других ведомств, а только своих", - приводит издание слова судьи, вынесшего решение.
Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Более 400 сотрудников USAID были уволены в последние дни, пишут СМИ
23 февраля, 05:46
Соответствующие директивы кадрового управления были отменены, поскольку суд счел, что такие увольнения могут быть признаны незаконными, уточняет газета.
Коалиция профсоюзов в суде Сан-Франциско обжаловала законность массовых увольнений работников на испытательном сроке. Решение коснулось десятков тысяч госслужащих, указывали авторы иска. Администрация Трампа намерена сократить госаппарат и расходы на его содержание, чиновникам предлагается перейти в частный сектор.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
СМИ: сотрудники госаппарата США деморализованы из-за действий Трампа
4 февраля, 14:42
 
В миреСШАСан-ФранцискоДональд Трамп
 
 
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